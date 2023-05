¿Siguen vivos o no? Medium de ‘Ellos Están Aquí se conectó con la energía de niños perdidos en el Caquetá

Ayda Valencia es conocida por el famoso programa ‘Ellos Están Aquí' en donde realizaban visitar a lugares embrujados o conectaban con personas muertas para ayudarlas a enviar los mensajes a sus familiares. Gracias a este don, muchos han acudido a ella para que revele qué siente cuando se conecta con la energía de los niños.

Hay que recordar que cuatro niños terminaron desaparecidos luego de un accidente de una avioneta que terminó colapsada en medio de la selva y que hasta el día de hoy, no han sido hallados. Debido a eso, muchas personas están muy preocupadas por la salud de estos niños, así que le consultaron a Ayda Valencia para saber qué podía ver ella respecto los niños.

En medio de un video, Ayda Valencia reveló lo siguiente: “no los siento muertos, hay algo ahí mucho más fuerte, es como si una fuerza grande negra y oscura se los llevara y se los llevara o los cubriera y no deja que los vean ni que los encuentren. Las condiciones climáticas con horribles y el otro tema que veo y es complejo es que no los siento solos. No me gusta porque lo veo oscuro porque lo que siento es que no son humanos, solo les puedo decir que les envíen mucha luz”, afirmó Ayda Valencia.

A pesar de que hay personas que no creen mucho en lo que Ayda Valencia, otros aseguran que la Selva puede ser un ligar misterioso en donde pueden suceder muchas cosas, por ende, no sería descabellado pensar que están acompañados de una figura extraterrenal.