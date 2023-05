“La soberana estupidez humana”: Alejandra Giraldo aterrizó a Goyo alegando que la fama se le está subiendo a la cabeza

Alejandra Giraldo es una de las periodistas más destacadas de noticias Caracol, ya que hace parte de la primera emisión del noticiero junto a su compañero y amigo Andrés Montoya. Además de su talento ante las cámaras también es una fiel defensora de los animales que se encuentran en condición de vulnerabilidad siendo parte de varias campañas.

Desde hace algunas horas ha generado polémica lo ocurrido durante los premios Nuestra Tierra en donde la cantante Goyo durante su presentación utilizó un gato, el cual estuvo encadenado durante varios segundos. Como era de esperarse la lluvia de críticas para la chocoana no se hizo esperar e incluso la periodista decidió no guardar silencio y referirse al tema a través de su cuenta de Instagram.

Giraldo compartió no solo el clip, sino también la reseña realizada por ‘Patata Caricaturas’ en donde resaltan que este se trató de un claro episodio de maltrato animal, teniendo en cuenta el nivel de estrés por el que tuvo que atravesar el felino, sin dejar de lado, que estaba encadenado. Por su parte, Giraldo compartió el clip en donde dejó claro que estaba desilusionada de la cantante: “Pobre gatito, completamente asustado, la soberana de la estupidez humana”.

Asimismo, la periodista aseguró que en el mejor de los casos Goyo debió salir con una panterita de pilas, resaltando que los animales no son ningún tipo de objeto, por el contrario, lo que se debe priorizar es su bienestar, que se encuentren en un espacio de libertad y tranquilidad, no de miedo y estrés como resultó siendo este caso: “¿Por qué alguien somete a un ser vivo a esto por el capricho de tener un gato negro en su show?”, agregó Alejandra.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues segundos más tarde siguió dando su posición frente a este tema, compartiendo otro de los videos el cual habría sido al final de la presentación, indicando que cuantos más videos veía más su corazón se llenaba de tristeza: “Me asombra la gente que pide respeto y no respeta… Tanta luz es peligrosa, a muchos no los deja ver”, comentó la periodista dejando ver su clara molestia frente a este delicado tema.

