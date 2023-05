Antonela Roccuzzo se sumó a la lista de famosas que reaccionaron a la canción de Shakira junto a sus hijos

‘Acróstico’ es el nombre de la última canción de Shakira en la que para la sorpresa de todos aparece cantando junto a sus dos hijos: Milán y Sasha, siendo este el debut de los dos pequeños en la industria musical. Sin embargo, como es de esperarse, la canción causó revuelto entre los seguidores de la cantante colombiana y del exfutbolista Gerard Piqué.

Le puede interesar: Tuvieron que darle suero: Ponen en evidencia la tremenda nochecita que tuvo Yeison Jiménez

Cabe recordar que luengo de que se hiciera público el video de la canción, fuentes cercanas a la artista aseguraron que la barranquillera podría enfrentar un proceso legal en su contra por no haber consultado previamente a Piqué sobre la participación de sus hijos en la producción.

Le puede interesar: Estos serían los negocios más rentables de Shakira aparte de la música

Este tema fue el centro de debates y comentarios en redes sociales, algunos quienes juzgan a la colombiana por haber obrado de forma incorrecta y pasaron por alto la opinión del padre de sus hijos, y otros que la defienden. Entre tanto, una de las figuras públicas que destacó en los últimos días por el apoyo que le expresó a la compositora fue nada más y nada menos que Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi.

Antonela Roccuzzo comentó la publicación de Shakira

Luego de que la cantante publicara en su cuenta de Instagram un video en el que aparecía un fragmento del video musical de ‘Acróstico’ y en el que resaltaba la participación de Milán y Sasha decenas de famosos dejaron sus comentarios de apoyo y varias felicitaciones por el debut de los dos menores. Sin embargo, uno de los más destacados fue el de Antonela Roccuzzo.

Le puede interesar: Este sería el abogado que utilizaría Gerard Piqué para demandar a Shakira por su canción ‘Acróstico’

Pese a los miles de rumores que rodearon a las dos mujeres en las que aseguraban que la argentina y la colombiana no tenían una buena relación, todo parece indicar que eso quedó en el pasado y que ahora las dos se llevarían muy bien.

Shakira escribió en la descripción del video un tierno mensaje que decía: “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.

Acto seguido, Roccuzzo comentó con tres emojis de carita tierna y ojos aguados, lo que dio a entender que habría disfrutado de la canción y además apoyaba el talento de los tres.