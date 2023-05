¿Yeferson Cossio no está realmente enamorado de su novia?, usuarios aseguran tener la prueba de ello

Yeferson Cossio se dio a conocer por varios años a través de redes sociales al lado de Jenn Muriel, a quien constantemente le hacía bromas. A pesar de todo el amor que se tenían, las cosas entre los dos terminaron y ellos lo superaron por a parte, pero quienes no lo hicieron fueron los mismos seguidores. A pesar de que Yeferson ya tiene otro relación, usuarios aseguraron que tienen pruebas de que Yeferson Cossio no estaba enamorado.

Lea también: ¿Martina, la Peligrosa está embarazada?, la cantante reveló emocionada la respuesta con una foto

Yeferson Cossio presentó a Carolina Gómez como su novia oficial, pues se han ido de viaje y hasta la misma Cintia Cossio la ha defendido en repetidas ocasiones. En esta oportunidad, fueron los usuarios que comentaron un post del creador de contenido en donde aparecía con Carolina Gómez, en donde dijeron:

“Noté tanta tristeza en la mirada de Yeferson en todo el video, como si le faltara algo; su mirada refleja que hay algo que no ha sanado, su actual novia se ve lo enamorada que está, pero él no, lamentándolo mucho, está pareja no creo que dure mucho, creo que el debería de estar solo”, afirmó Jhaireles Lasso.

Lea también: Diego Guauque se sometió a crucial examen médico para definir si ha sido efectivo su tratamiento

Yeferson Cossio respondió a quienes aseguran que no está enamorado de su nueva novia

Pero Yeferson Cossio no se quedó callado ante esto, pues aseguró que no solo estaba tomando un papel de psicóloga que no le pertenecía, sino que incluso estaría mintiendo en muchos aspectos:

“Yo estoy muy enamorado de Carolina. En efecto, estaba muy triste pero por un tema ajeno, nada que ver con relaciones sentimentales. Duremos o no duremos, ella y yo nos disfrutamos como si no hubiese un mañana”, dejando claro que Jenn Muriel ni tusas anteriores tenían que ver con su presente y menos con su relación con Carolina.