Sara se arrepintió de haber ido con Bogdan a ‘El Cubo’ del ‘Desafío The Box’ por esta razón

Parece que el único que disfrutó de ‘El Cubo’ en el ‘Desafío The Box’ fue Bogdan, ya que Sara contó los motivos que le hizo arrepentirse de pagar 4 millones de pesos para invitarlo.

Según contó Sara el participante Bogdan tiene muchas cualidades que le atraen, pero para la miembro de la casa Beta eso no parece ser suficiente porque hay un motivo que se antepone ante lo positivo de él.

“Me arrepentí porque de verdad yo no soy así y me sentí muy incómoda. Digamos que uno tiene un prototipo de hombre y él tiene esas cosas, muchas cosas que me gustan. Como que es creativo, que es chistoso, me reí un montón con él, también me gustó mucho que es directo obviamente que trabaja con redes sociales, hay muchas cosas que me gustan, pero, ¡Pero él no!”, reveló Sara.

Indicó que sintió mucha presión, y que las constantes preguntas que le hacía Bogdan no le permitieron sentirse cómoda, por lo que empezó a discutir con ella misma sobre lo sucedido.

“No sé, me sentí demasiado presionada. Horrible, entonces no sé que hacer porque obviamente toca como ¡uy no! por eso yo estaba por el mañana cuestionado mis decisiones en la vida, no sé qué decirle”, contó Sara.

Es de recordar que durante su visita a ‘El Cubo’ los participantes vieron empañado su encuentro ante la fuerte lluvia que cayó esa noche debido a la decisión de Alpha de no pagar arriendo e irse a playa baja en la que el agua inundo por completo el lugar.

Ante el regreso de los participantes a sus equipos estos contaron lo que vivieron y hasta un beso hubo antes de acostarse a dormir. Lo que contó Bogdan desató los evidentes celos de JP a quien también le gusta Sara.