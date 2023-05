“Me tiene cansada”: Erika Zapata ya no aguantó más y se fue en contra de usuarios en internet

Erika Zapata se ha convertido en la cara de muchas personas que con mucha dificultad han logrado salir adelante, sobre todo en medios, que suelen ofrecer muy pocos puestos y tener estándares o reglas complicadas. Erika Zapata logró esquivar las críticas por su acento, pero ahora tiene que hacerlo hasta las críticas a simples fotos que sube.

Se sabe que las redes sociales no son amables en muchas oportunidades, sobre todo con personajes públicos que están constantemente expuestos a comentarios tanto buenos como malos, pero como toda persona, los presentadores y famosos también tienen derecho a cansarse de vivir un lado tan expuesto de su vida.

Erika Zapata ya no aguantó más y se fue en contra de usuarios en internet

Y parece que a Erika Zapata ya se le rebosó la copa, pues a través de su cuenta de Twitter ‘le cantó la tabla’ a más de uno porque ya se estaban pasando con sus cometarios:

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me han hecho sentir re mal”, afirmó la periodista.

Sin embargo, usuarios que le comentaron en su propio comunicado que había muchas personas envidiosas o mal intencionadas, pero que no debería dejarse afectar:

“No se desgaste y siga regalándonos sonrisas!”, “no le hagas caso a los comentarios, tú eres hermosa!”, “tu fortaleza es ser natural, nunca cambies, los comentarios insulsos sobran”, “Todos critican porque si y porque así es la humanidad”, afirmaron algunos.