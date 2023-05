Byron asegura que él no fue prepotente en el 'Desafío The Box' y en redes le recordaron lo que hizo Foto: Instagram @desafiocaracol

Durante una entrevista Byron, el reciente eliminado del ‘Desafío The Box’, manifestó su postura ante la situación por la que tanto fue criticado en las últimas fechas en el programa, cuando en tono prepotente fue a la casa Gamma a ponerle el chaleco de sentencia a Iván diciendo que el próximo sería para el boxeador Kaboom.

Esa situación fue tomada de muy mala manera por algunos seguidores del programa, por lo que cuando fue amenazado decían que merecía salir de la Ciudad de Las Cajas, y así fue.

“Quiero aprovechar para decirle a la gente que Alpha y Beta tenía una alianza y solo faltaba un chaleco para el equipo Gamma. Yo lo único que hice fue, sonó prepotente, obviamente lo acepto, sonó confiado, no sé lo que quieran, pero lo único que yo hice fue decirles lo que era obvio que iba a pasar si ellos no ganaban más pruebas. O sea, fue eso, pero la gente no sé, a veces se escandaliza o no le gusta que uno les diga la verdad en la cara, o sea como tan directo pues, les gusta las cosas como más adornadas, entonces siento que fue eso, pero en ningún momento me siento una persona prepotente ni arrogante mucho menos”, dijo Byron.

Como era de esperarse sus palabras para aclarar su postura tampoco fueron bien recibidas por la comunidad digital, por lo que las reacciones al clip no se hicieron esperar, y le reiteraron lo que hizo.

“Lo fuiste. Y el chaleco que le prometiste a Kaboom, te lo enviaron a ti. Y fue el chaleco que te sacó de la competencia. Definitivamente uno no deja de aprender lecciones de vida viendo el desafío”, “Me alegra que haya salido Byron 💪 se merecía el chaleco y salir por hablar de más. Por bocón lo sacaron jajaja que felicidad 🤣🤪” y “No aclares que oscurece... A veces es mejor ser prudente la vida es como un boomerang. Pero buueee ya pasó ya te fuiste también”, destacan entre las reacciones.