“Uyyy que linda esta la suegra”: Jessi Uribe enterneció a sus fans al mostrar a su madre.

Con una tierna fotografía y una emotiva dedicatoria, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ se ganó el cariño de sus fieles seguidores y hasta de sus detractores, pues tras celebrarse el Día de las Madres, el artista de música popular no dudó en salir acompañado al lado de quien le dio la vida y le sigue apoyando en su carrera.

Es así cómo Vicky Ordoñez se convirtió en la mujer más aplaudida y admirada por tener siempre a su lado al hombre más deseado por las chicas que admiran al esposo de Paola Jara. Por eso, no faltaron los buenos comentarios y hasta las reacciones más conmovedoras, sobre todo de parte de quienes hoy día no tienen a sus madres a su lado. Atrás quedaron las críticas sobre los looks y demás publicaciones sexys que suele hacer el colombiano.

Jessi Uribe enterneció a sus fans al mostrar a su madre

“Esta canción la escribí por ti y para ti mi vikingo, Dios te bendiga siempre Madre, Te amo”. Con esas palabras Jessi Uribe le rinde homenaje a la mujer que más ama en su día. Y por si fuera poco dejó ver su lado más humano, personal e íntimo que pocas veces suele mostrar en sus redes sociales, ya que aunque no escatima en publicar sus día a día, a veces se limita en hablar sobre su entorno más cercano como su madre.

Por eso, la imagen que posteó al lado de doña Vicky ha causado furor, tanto que no hay quien no la haya felicitado en su día en el que más de una fan enamorada la calificó como la suegra más querida de Colombia. “Dios te la bendiga a tu vikinga”, “Esa suegra está más o igual de linda que el hijo”, “Que bendición que tienes a tu madre contigo y que le rindes un lindo homenaje”, “Uyyy que linda esta la suegra, jajaja feliz dia Dios te bendiga en este fecha tan especial”, siguieron los comentarios en las redes tras la publicación.