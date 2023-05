“No quisiera irme”: Eleider Álvarez se confiesa ante triunfo de El Mago en ‘La Isla De Los Famosos’

Los actores Aco Pérez y Juan del Mar, así como el cantante Juan Palau y el boxeador Eleider Álvarez se encuentran en riesgo de ser uno de los eliminados de ‘La Isla De Los Famosos’ luego que El Mago ganó el collar de inmunidad.

“No me salieron las cosas como esperaba, y es normal, a uno no le puede salir todo bien, entonces viene todo el bloque por mí, así que ya no hay nada que hacer, no se puede pedirle a una sola golondrina que haga lluvia”, dijo Eleider Álvarez.

Con ese resultado y el denominado “pacto Las Vegas” son Juan del Mar y Eleider Álvarez quienes están en riesgo, y más luego de lo sucedido en el concejo tribal anterior en el que todos los votos estaban dirigidos hacia él, pero un ídolo de inmunidad lo cambió todo antes de que Tatán Mejía iniciara el conteo.

“Yo no quisiera irme” — Eleider Álvarez

Indicó que lejos de lo que se ha dicho sobre él en la competencia ha sido falso y que ha sabido cómo ganarse un puesto dentro del programa, ya que si bien no ha sobresalido en las pruebas si le ha puesto todas las ganas a competir.

“Yo presiento que son mis últimos momentos aquí en competencia, lo presentí ene l conejo anterior, gracias a Dios que tenía ese as bajo la manga y pude dar ese golpe que nadie lo esperaba. Hubo un impacto muy grande y yo quería que generara eso, y lo hice, así que em voy bien”, agregó Eleider Álvarez.

El boxeador mantiene su postura inicial de que desea que sea un Espartos, tribu en la que comenzó en ‘La Isla De Los Famosos’ antes de la reorganización y unificación, por lo que de ser el eliminado formaría parte del jurado que escogerá al ganador y los nombres de sus excompañeros de tribu serían por los que votaría para darles el premio.

