¿De la música a la actuación? Vin Diesel aseguró que J Balvin saldrá en ‘Rápidos y Furiosos 10′

Tras varios meses de haberse tomado un descaso, se han venido fortaleciendo los rumores sobre el regreso de J Balvin a los escenarios; sin embargo, todo parece indicar que el famoso no solo volvería a hacer música, sino que también tendría pensado incursionar en otra faceta artística como la actuación.

Le puede interesar: Qué ‘paila Sog’: Ryan Castro y Blessd se pelean en redes y se lanzán ‘pullas’ desde la ‘Lejanía’

No obstante, las especulaciones aún no han sido confirmadas por el artista, pero no se descartan del todo pues hace algunas semanas el intérprete de ‘Mi Gente’ fue captado en las calles de Medellín en lo que parecía el rodaje de un video musical.

Le puede interesar: Sin senos sí hay paraíso: ‘La Diabla’ Majida Issa compró lujosa camioneta a pesar de estar sin trabajo

Al parecer, pese a que nada está confirmado todavía, J Balvin volvería y por todo lo alto, pues recientemente se conoció de mano del mismo Vin Diesel que el cantante colombiano haría parte de la última película de ‘Rápido y Furioso 10’. No obstante, esta sería la segunda vez que el artista haría parte de la saga, pues en la octava entrega el J Balvin habría participado en la banda sonora del filme junto a Pitbull y Camila Cabello en la canción en ‘Hey Ma’.

Le puede interesar: Mabel Cartagena recordó su fracaso como modelo en un video de J Balvin

A días del estreno de la décima entrega de ‘Rápidos y Furiosos’, Vin Diesel compartió un video es sus redes sociales en el que publicitaba el lanzamiento del filme y además mostró que se encontraba en la grabación del video para la nueva pista de ‘Dominic Toretto’ en la que participaría el paisa.

“Aquí en Miami acabamos de grabar el video de la nueva pista de Toretto que está en la banda sonora de Rápidos y furiosos 10 con mi hermano J Balvin”, dice el actor en el video.

La cita que estaría próxima a estrenarse el 18 de mayo, tendría entonces cuota colombiana en su banda sonora y no sería una cualquiera teniendo en cuenta el éxito y la trayectoria musical que ha tenido J Balvin.