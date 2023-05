Sebastián Yatra sufrió un accidente que lo alejaría de los escenarios por varias semanas

Sebastián Yatra preocupó a sus fanáticos al mostrar que sufrió un pequeño accidente, pero lo suficientemente significativo como para que considerara consultar su lesión con un médico. Y dependiendo de la magnitud de la herida, esto podría significar que el cantante deba estar alejado de los escenarios por cierto tiempo.

Durante las últimas semanas, el colombiano ha estado muy activo en las redes sociales, en especial en sus historias de Instagram en donde publica varios detalles de sus presentaciones, sus nuevos lanzamientos, además de contar pequeñas anécdotas de su día a día.

Y a propósito de esto último, el intérprete de ‘Tacones rojos’ le contó a sus seguidores que durante un partido de fútbol amistoso terminó por sufrir un pequeño accidente en su pierna que lo dejó muy adolorido.

“Estaba jugando fútbol, todo iba bien, estaba emocionado de volver a jugar y le pegué muy duro cayéndome y me tironeé, así que vengo con el hielo. A ver si el hecho de que sale ‘Vagabundo’ mañana me pone de buen humor por lo menos, que le vaya bien a la canción porque a mí me está yendo como el c*** hoy”, dijo Sebastián Yatra en una historia.

En el clip se puede ver que la parte trasera de uno de sus muslos está hinchada con algunas heridas producto de la caída.

Horas más tarde, el colombiano contó su lesión era más seria de lo que él pensaba, indicando que consultaría con un médico en las próximas horas para evaluar la magnitud del accidente.

“Sí me lesioné bastante. Sabré más en unas horas al despertarme, pero por ahora toca irnos a dormir y esperar las indicaciones del doctor en la mañana. Debería empezar a llorar ya”, comentó Sebastián Yatra con aflicción en su rostro.

Al igual que Yatra, el cantante Juan Duque también presentó un cuadro similar hace pocas semanas, dejando ver que en un partido de fútbol sufrió una lesión en su rodilla que lo llevó a operarse. Este detalle mantuvo al joven alejado de los escenarios por un par de semanas, y cuadro regresó tuvo que hacerlo apoyado de un bastón.