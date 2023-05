“Era una cosa loca”: Juan Diego Alvira reveló detalles de la mujer que estaba obsesionada con él

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más famosos del país, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en distintos medios de comunicación. Si bien, su renuncia a revista Semana resultó ser sorpresiva, esto no ha sido impedimento para que siga más activo que nunca en sus redes sociales y por medio de su propio canal de YouTube, con el que mantiene informados a sus seguidores.

Sin embargo, el tolimense nunca deja de sorprender, pues como bien es conocido, el presentador se ha convertido en el “amor platónico” de varios amas de casa y hasta mujeres de la tercera edad. En medio de esto, salió a la luz que Alvira se convirtió en la obsesión de una mujer, pues con cada uno de sus comportamientos logró dejarlo bastante sorprendido.

El famoso presentador en una entrevista para ‘Pulzo’ contó detalles inéditos de hace algunos años, cuando recién llegaba al mundo de la televisión. Alvira inició su relato indicando que una mujer tenía aspectos bastante personales con él: “Tuve una mujer obsesionada conmigo”. Seguidamente, reveló que ella aseguraba ser una profesora, sin embargo, esta situación llegó a salirse de control.

De acuerdo con sus declaraciones el hecho se dio poco tiempo después de su llegada a Caracol. Allí, el periodista comenzó a recibir distintas “muestras de amor”, entre las que se destacan, algunas cartas, letras, dibujos entre otras. Detalles que comenzaron a tomarse, según él, “una cosa loca”. Cabe resaltar que esto tuvo lugar durante varios meses e incluso la mujer un día quiso subir el nivel, buscando conocer al periodista llegando hasta las instalaciones del canal Caracol.

Seguidamente, Alvira reveló que con el paso del tiempo la insistencia por verlo llego a ser tan incontrolable que tuvo que hacerle freno de manera personal: “Se averiguó mi teléfono, sonaba la extensión y yo contestaba. En una de esas me dijeron baje y hable con esa señora, yo baje y hablé con la señora. Ella quería conocerme, me tomó una foto y luego me preguntó si yo era feliz con mi matrimonio”.

Ante la inesperada pregunta el periodista enfatizó que estaba muy feliz en su matrimonio, dejando claro que no estaba buscando nada fuera de su unión. Por suerte, desde aquel momento, al parecer, la mujer le bajó a sus constantes apariciones. Ahora, esto resultó ser solo un recuerdo que ocasiona risas al pensar en él.