‘Face To Face For Bogota, An Installation By Brian Eno’, por primera vez en Colombia

‘Face to face’ (2022) es el más reciente trabajo de Brian Eno en su exploración de los patrones y las posibilidades de combinación para producir obras de arte inesperadas e inusuales. ‘Face to face for Bogota’ (2023) es el estreno de ‘Face to face’ en su forma mejorada y ampliada. La música, Between coming and going, es original y fue escrita, interpretada y producida por Brian Eno, especialmente para su estreno mundial en el Centro Nacional de las Artes - CNA.

instalación cuenta con la curaduría del gestor cultural e investigador colombiano Santiago Gardeazábal. Esta obra nació a partir de un pequeño grupo de fotografías de rostros reales -personas que existen de verdad-, cada una de ellas capturada en una única fotografía fija. Mediante un programa informático especial, la imagen se transforma lentamente de un rostro real a otro, en un proceso de cambio píxel a píxel. Así se genera una larga cadena de “nuevos humanos” entre cada rostro real: personas que nunca han existido, humanos intermedios, 25 cada segundo.

En esta versión han nacido 170.000 caras nuevas. La Sala Experimental Fanny Mikey del Centro Nacional de las Artes recibe en esta oportunidad a ‘Face to face, an installation by Brian Eno’, con una dotación de audio, video e iluminación para la creación, producción y programación de espectáculos de gran formato, a la vanguardia de la producción artística en el mundo. Brian Eno Músico, productor, artista visual y activista.

eAlcanzó por primera vez la prominencia internacional a principios de los años setenta como miembro fundador de la banda británica Roxy Music, seguida de una serie de álbumes en solitario y colaboraciones. Su trabajo como productor incluye discos con Talking Heads, Devo, U2, Laurie Anderson, James, Jane Siberry y Coldplay, mientras que en su larga lista de colaboraciones hay grabaciones con David Bowie, Jon Hassell, Harold Budd, John Cale, David Byrne, Grace Jones, Karl Hyde, James Blake y recientemente con su hermano, Roger, en ‘Mixing colors’. El lanzamiento de ‘FOREVERANDEVERNOMORE’ se estrenó en octubre de 2022 con elogios de la crítica internacional.

Los experimentos visuales de Brian Eno con luz y video se desarrollan en paralelo con su carrera musical, acompañados de exposiciones e instalaciones por todo el mundo. Ha expuesto, extensamente, en lugares tan lejanos como San Petersburgo, el Palacio de Mármol, el Parque Ritan en Beijing, los Arcos de Lapa en Río de Janeiro y las velas de la Ópera de Sydney.

Es miembro fundador de la Long Now Foundation, fideicomisario de Client Earth y patrocinador de Videre est Crédere. En abril de 2021, lanzó EarthPercent, iniciativa que recauda dinero de la industria musical, destinado a algunas de las organizaciones benéficas de impacto ambiental más representativas que trabajan en la emergencia climática. Brian será honrado con el León de Oro a la Trayectoria en la Bienal de Música de Venecia en octubre de 2023 con un estreno en vivo de la orquesta de su proyecto ‘Ships’ en el Teatro la Fenice.