Shakira tendría que ‘aguantarse’ y ver a Gerard Piqué por ‘culpa’ de Sasha y Milán

Shakira y Gerard Piqué no tiene la mejor relación en este momento, pues su separación se siente reciente por toda la polémica y la cantidad de noticias que hay sobre el tema, sobre todo porque a pesar de que no quieran, hay un tema que los unirá para toda la vida: sus hijos.

Y es que hasta para poder cuadrar sobre las visitas han tenido problemas, legalmente, a Piqué le corresponden 10 días al mes con sus hijos, pero en la última oportunidad solo los tuvo cuatro días, todo porque llegó el 26 y había estado antes en Dubai pasando vacaciones con Clara Chía, por lo cual, Shakira no le permitió que viera a sus hijos más tiempo.

Sin embargo, ya existe una fecha especial que se convirtió casi que en una cita, pues tendrán que compartir como dos padres felices por ver a sus hijos bien.

Shakira tendría que ver a Gerard Piqué por ‘culpa’ de Sasha y Milán

Según lo ha revelado en el portal ‘El Nacional’, la fecha será dentro de un mes:

“El sábado 3 de junio Milan y Sasha celebrarán el fin de curso con la fiesta de graduación. Se desconoce por ahora si ambos padres asistirán a este día tan especial en las escuelas americanas. Shakira está confirmada, así como el resto de los integrantes de la familia Mebarak Ripoll. Es probable que Piqué, que siempre está a finales de mes con los niños, se quede hasta el 3 de junio para verles. Además, gran parte de las vacaciones de verano las pasarán en Barcelona con su padre, tal y como se pactó en el convenio”.

Por ahora no se ha confirmado nada por parte de ninguno de los dos y por la manera en que han llevado la situación, no la habrá, pero será cuestión de tiempo para saber. A pesar de que no sea del agrado de ninguno de los dos, no será la primera vez que tengan que hacerlo