Actriz de ‘Los Briceño’ decidió no ser más esclava de la depilación: “Me parecen divinos mis pelos”

Actriz de la serie ‘Los Briceño’ le dijo no más a la depilación: “no quiero ser esclava”. Ig: Ana María Cuéllar. 7 de mayo de 2023

‘Los Briceño’ fue una serie de Caracol Televisión, que contó la historia de ‘La Chiqui’, la menor de la familia y quien rompió estereotipos por decidir también, como sus hermanos, ser conductora de tractomula. En medio de un mundo de hombres, ella no sólo tuvo que enfrentarse a la sociedad sino a su padre que creía no podía hacer parte de ese gremio.

Dentro del elenco, destacó también el personaje de ‘Nina’. Una chica rebelde, amante del rock, pero romántica y comprensiva.

El mencionado papel secundario fue interpretado por Ana María Cuéllar; actriz, manager, directora creativa, bailarina y mamá de Emmanuel, un hermoso bebé de 7 meses.

Fue precisamente durante el embarazo de su primer hijo, que Cuéllar -en entrevista con la Red Caracol- inició su proceso para reconciliarse con su cuerpo y alejarse de los dolores de la depilación. “Tomé la decisión de dejarme los pelos de las axilas y de las piernas. Fue una forma también de entrar en el proceso de parto”.

Esta artista narró también como ha sido reconectar con ella y con la naturalidad de los vellos. “En este momento amo mis pelos. Me parecen divinos. Me encanta dejármelos. Es un acto de amor propio. Me estoy aceptando más”.

Y es que dijo, esta decisión igualmente se basó en dejar de ser esclava de la depilación. “Me dolía mucho. No quiero ser esclava otra vez a eso. Yo soy muy vanidosa. Pero me estoy aceptando más”.

Ana María finalizó enviando un contundente mensaje y cuestionando por qué en este lado del mundo aun el vello corporal de las mujeres es un tema tabú y poco normalizado. “Es muy raro que la gente se escandalice por eso porque en Europa y en Argentina las mujeres se dejan los pelos de las axilas y no es un tema. Es aquí que somos tercermundistas. Además prevén las infecciones”.