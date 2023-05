Sara Corrales confesó que quiere ser mamá, pero puso una gran condición

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que la espectacular Sara Corrales ofreció unas palabras sobre el cuestionamiento de si está en sus planes ser madre.

La actriz precisó que se lo consultan repetidamente, y afirmó que en efecto ya ha pensado en eso, solo que hay primero que conseguir algo que sería la ficha clave para poder ser madre y no es otra que el hombre con el que ella se sienta segura para dar ese paso.

“Esta pregunta me la hacen mucho, siempre ha estado en mis planes, pero más que ser mamá quiero hacer un equipo, quiero hacer una familia, quiero estar con un buen hombre, con un buen compañero que me ayude a sacar a ese hijo a esa hija adelante, en cuanto lo encuentre creo que tomaré la gran decisión”, dijo en primera instancia Sara Corrales.

Seguidamente precisó cada una de las cualidades que la llevan a tener seguro de que sería una excelente madre, pues precisó la importancia que ella le da a las personas que la rodean, por lo que, siendo madre, lo sería aun más. Pero la decisión no depende solo de su deseo, por lo que reiteró que lo haría cuando esté segura de la persona que tenga al lado para creer en familia.

“Lo más probable es que sí, creo que será una excelente mama, soy super niñera, me encanta ser una protectora de mis seres más cercanos, y pues imagínate un hijo sería una bendición enorme. Pero sí, lo digo hoy, hoy no sería mamá soltera porque tengo que ser mamá. Me encantaría construir una familia con un hombre que merezca ser el papá de mis hijos”, finalizó Sara Corrales.