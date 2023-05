“Era mi peor verdugo”: María Fernanda Yepes y la dura confesión que hizo

Muchas veces no todo lo que se ve en sus grandes e imponentes personajes representan la esencia de los actores que encarnan esos papeles, pues detrás de ellos también hay inseguridades y miedos, como el caso de la bella María Fernanda Yepes.

Puede leer: “Me gustan mis arrugas”: María Fernanda Yepes habló de su envejecimiento con un reflexivo mensaje

Y es que la actriz de ‘Rosario Tijeras’ y ‘Sin Senos No Hay Paraíso’ así como el éxito de Netflix ‘Oscuro Deseo’ en el que interpretó a la bella Brenda Castillo, confesó recientemente por medio de su red social Instagram algunas cosas que ha sentido en su vida como actriz.

“Les voy a confesar algo… Yo siempre fui super insegura con mi trabajo, nunca me la creí… siempre que iba a estrenar algún proyecto hacía todo lo posible por no hablar de eso, por no promocionarlo… por pasarlo por alto… y era solo por el simple hecho que no me lo creía, no me sentía suficiente, era mi peor verdugo y me criticaba horrores”, confesó María Fernanda Yepes.

Precisó además que hubo momentos en los que descalificó su trabajo al no sentirse cómoda con sus actuaciones, pero que de un tiempo para acá decidió darle un revés a esa situación y vivir a plenitud cada trabajo o rol que enfrenta, para dar como resultado lo que se aprecia en pantalla: el talento de una de las mejores actrices de Colombia.

“Nunca me sentí buena actriz y siempre que me veía en pantalla sentía que todo eso que hacía no tenía sentido… Hoy elijo creérmelo, abrazar ese juicio y callar la saboteadora que siempre habitó en mí. Elijo mirarme con amor, agradecerme por todo el trabajo caminado… bueno, malo, regular cómo haya sido. Ha sido mío el que elegí para aprender y crecer” — María Fernanda Yepes.

Finalmente dejó de por último una reflexión la cual considera que hizo con mucho amor y que invita a su comunidad digital a cuestionarse cada traba personal que las personas tienden a ponerse para seguir el camino.

“Hoy elijo mirarme al espejo con amor, con compasión sin ser tan dura, me miro y me río y agradezco y me agradezco por haber llegado hasta aquí. ¿Y tú? ¿Qué tan duro eres contigo? ¿Con tus logros? ¿Tu camino? Ahí les dejo esa reflexión con amor”, finalizó María Fernanda Yepes.