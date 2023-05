Entre risas, Piter Albeiro presumió el lujoso Ferrari que se compró ¿Cuánto le costó?

Piter Albeiro es uno de los comediantes más famosos de Colombia, se ha destacado no solo por su participación el reconocido programa de ‘Sábados Felices’ sino también tuvo gran éxito en realities como ‘MasterChef Celebrity’. Sin embargo, a pesar de que acumulado una cuantiosa fortuna gracias a su trabajo, el santandereano siempre se ha destacado por ser bastante sencillo y humilde.

Su forma de ser también le ha permitido ganarse el cariño de miles de fanáticos, tanto que oye en día cuenta con 1,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Pero, aunque sea bastante sencillo, la gran fortuna que tiene le ha permitido darse ciertos lujos a él y a su familia.

No obstante, aunque Piter Albeiro ha incursionado en el mundo empresarial y no solo se ha limitado a explotar su talento como comediante, sino que también ha buscado crear empresas, como la que tiene de renta de vehículos en Miami. Al parecer, el santandereano se repuso de la millonaria pérdida que tuvo en varios negocios anteriores que no le dieron la rentabilidad que esperaba.

Piter Albeiro compró lujoso Ferrari de más de 1.600 millones de pesos

Pero, como dice el dicho de que después de la tormenta viene la calma, Piter Albeiro sería la prueba de que a pesar de haber probado el fracaso, hoy en día puede gozar de los frutos de sus esfuerzos. Por lo que ha dejado ver en redes, el comediante se habría repuesto de esa mala etapa en la que perdió varios millones de pesos y prueba de ello sería la última de sus adquisiciones.

El santandereano alardeó del exclusivo modelo de Ferrari que se compró, el cual está avaluado en 331.371 euros, lo que equivale a 1′663.768.332 pesos. El artista compartió con sus seguidores de su cuenta de Twitter varias fotos de su nuevo carro.

En las imágenes se puede apreciar al comediante al interior de un deportivo rojo modelo 2018 bastante lujoso estacionado frente al mar de Miami. En la descripción acompañó las fotos diciendo que:

“Trabajar inteligente siempre será mejor que trabajar duro, encontrar en ti eso que te hace diferente, saber aprovechar las oportunidades, rodearse de buenas personas, trabajar con quien entienda tu forma de hacer las cosas, y poner en manos de Dios aquello que no controlas; han sido las bases para conseguir absolutamente todo lo que me propongo.

Y como digo en mi nuevo show AUN HAY MAS”.

Como era de esperarse, su nueva compra llamó bastante la atención que los usuarios no tardaron en comentar al respecto: “Que no se le olvide Donde Nació, y de la Caridad que hay que hacer x los más necesitados”, “Ahorita salen los frustrados a criticar el trabajo y sudor de quién invierte mejor su tiempo y sus ideas. Saludos”, “¿Desde cuándo Piter Albeiro pasó de contar chistes a contar coches, motos y naves?”, fueron algunas de las opiniones más destacadas.