“Cojan a este borracho”: Carolina Soto terminó pidiendo ayuda durante su viaje a Argentina, ¿qué pasó?

Carolina Soto es una reconocida presentadora quien hace parte de ‘Día a Día’ desde hace varios años, en donde se ha destacado por su carisma y espontaneidad. Sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales siendo la cara principal de varias marcas y emprendimientos colombianos.

La presentadora suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varios de los momentos que atraviesa a diario. Y en los últimos días mucho más, pues se encuentra tomando unos días de descanso en Argentino junto a su pareja, Germán González, Carlos Calero, Paulina Ceballos, Catalina Gómez y Juan Esteban Sampedro.

Le puede gustar: “Buenos aires, buenos momentos”: Catalina Gómez ‘chicaneó’ su viaje y el amor que siente por su pareja, Juan Esteban

Aunque el viaje ha estado lleno de risas y buenos momentos, la caleña alcanzó a preocupar a sus seguidores al publicar una imagen en la que se observa a su colega Carlos Calero quien la tiene alzada mientras que ella está muy cerca de un lago en el cual se pasean varios cisnes. Por supuesto, Soto agregó a la imagen: “Ayudaaaa”.

Minutos más tarde, también replicó el video compartido por Calero a través de su cuenta de Instagram y el cual ha ocasionado varias risas entre sus fans. En medio del clip se ve a la caleña de espalda mientras que Carlos la persigue y llama a Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez con el fin de conseguir su ayuda, en cuestión de segundos la sujeta y la carga, llevándola hasta el borde del lago.

También puede leer: ¿Bebé en camino? Mariana Pajón soltó sorpresivo mensaje y dejó en vilo a sus fans

Los gritos no Carolina por no faltaron a lo largo de este momento. Por su parte, Catalina no dudó en captar el momento. Mientras que estaba en el aire la presentadora indicó: “Auxilio cojan este borracho, cojan a este borracho no”, buscando enlazar sus pies las piernas de Carlos para no mojarse.

Como era de esperarse las risas no faltaron por parte del grupo de amigos y colegas. Juan Esteban Sampedro aseguró en medio de risas “Ahora sí” y segundos más tarde, Calero la dejó junto a los demás.