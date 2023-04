¿Estragos de su quimioterapia? Diego Guauque reveló algunos de los cambios que atraviesa para combatir el cáncer

Diego Guauque es un reconocido periodista quien se ha destacado durante varios años por sus reportajes en el programa de Caracol televisión ‘Séptimo día’. Sin embargo, a inicios de este año anunció su retiro debido al cáncer que le fue diagnosticado.

Como era de esperarse los mensajes de apoyo no han faltado para el periodista y Guauque ha demostrado que se siente con más fortaleza que nunca e incluso ha compartido con todos sus seguidores cada uno de los procesos a los cuales se ha sometido y los cambios que por supuesto, ha atravesado.

Le puede gustar: Carolina Cruz mostró las habilidades de sus hijos en la cocina y los halagos no faltaron

El periodista a través de su cuenta de Instagram relató que otro de los cambios que ha tenido su cuerpo ha sido que ya no tiene por qué afeitarse, pues según él, el cáncer se lo erradicó casi en un 90%: “Ya no me tengo que afeitar a diario”.

Seguidamente, Diego indicó que no sabe si esto resultar ser positivo o negativo en su vida, teniendo en cuenta la situación que enfrenta. Asimismo, resaltó que lo importante es que cuenta con sus pestañas y cejas intactas. Sin dejar de lado, que aprovechó el momento para asegurar que la quimioterapia resulta siendo bastante fuerte, aunque según él, le sigan saliendo algunos cortos y delgados vellos.

También puede leer: Polilla reveló que atravesó episodios de depresión por el bullying que sufrió su hijo debido a su orientación sexual

Las declaraciones del periodista se dieron mientras que se afeitaba con una máquina frente al espejo de su baño. Minutos después de la publicación del mismo, los comentarios por parte de sus seguidores fueron los protagonistas de esta publicación entre los que se destacan se lee: “Tan bello, admiro tu actitud”, “Guapo estás y, disculpe la esposa”.