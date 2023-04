J Balvin explicó por qué se alejó de las redes sociales

Desde hace 7 meses, el artista colombiano, J Balvin, no publica ninguna fotografía o video en su cuenta de Instagram. Además, que tiene más de un año sin lanzar una nueva producción musical, salvo algunos featuring con otros artistas.

Muchos aseguran de que eso está motivado al enfrentamiento musical que tuvo el cantante con Residente, quien le dedicó una canción junto a Bizarrap.

Sin embargo, tras hacer algunas grabaciones en su natal Medellín, para una nueva producción musical, el artista se sinceró y confesó la causa de su ‘desaparición’.

“Fue un break, un descanso, estar con la familia, aprender a ser padre, reanalizar muchas cosas, cómo marcar buena vibra, nuevos hábitos. Estoy feliz, el cariño de la gente siempre se ha sentido, estar aquí en Medallo es estar en la casa y aquí vamos a estar una larga temporada”, dijo en entrevista para el programa internacional ‘El gordo y la flaca’.

TE RECOMENDAMOS LEER: Le regalan gorra de Residente a J Balvin durante un concierto: esta fue su reacción

Nuevo rol como padre

El cantante es padre, desde junio del 2021, de Río, el hijo que tuvo con la modelo argentina, Valentina Ferrer.

En el último álbum que tuvo llamado, José, el cantante le dedica la canción “Querido Río’, donde dice cosas como: “Querido, Río, llegaste en el momento debido / Aún no estás en mis brazos, pero ya te siento mío / La tempestad se llevó todo y solo me dejó el frío / Pero hablando con Dios, él me dijo: “Hijo ahí, te envío”

Tras anunciar que se encuentra en plena producción de un nuevo trabajo musical, muchos fans no dudaron en mostrar su apoyo en redes sociales.