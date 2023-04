¿Quién será el nuevo capitán de Gamma en Desafío The Box? Foto: Instagram @desafiocaracol

Los seguidores del ‘Desafío The Box’ todavía no salen del asombro que dejó el reciente capítulo en el que Black infringió una de las normas de la Ciudad de Las Cajas para poder salir de competencia tras no ser sentenciado con el chaleco, pese a que lo pedía insistentemente.

Puede leer: Así celebraron la renuncia de Black del ‘Desafío The Box’

Por unos días el entrenador personal lideró solo con su fuerza, pues su conducta, imposición y falta de atención a los demás miembros de la casa Gamma se hacían presente, por lo que las estrategias por lo general siempre quedaron en manos de los demás participantes.

Ahora la casa Gamma deberá escoger a un capitán y los dos más fuertes que quedan en ese equipo son el boxeador Kaboom y el actor Iván quien ha liderado en oportunidades anteriores.

Iván

Iván representa la serenidad y estrategia, es amante de las experiencias extremas y quiere convertirse en el mejor abogado y actor. Es una persona sensible y se molesta fácilmente, ya que se considera irritable. Ha ganado varios concursos de belleza masculina, en uno de estos eventos ganó una beca que le permitió iniciar sus estudios de actuación.

Iván no es religioso, pero sí espiritual, pues siempre que pisa un terreno nuevo, realiza un ritual de protección y de guía para regir su camino. Cree en el poder de los cuarzos y sus grandes propiedades energéticas.

Kaboom

El participante procedente de la casa Beta representó a Colombia en los Juegos Panamericanos de 2007, donde consiguió la medalla de plata en la categoría Superpesados, y en los Juegos Olímpicos de Seúl en 2008, donde alcanzó el quinto puesto.

Su exitosa carrera se desarrolló en Canadá donde vive actualmente. Como profesional tiene un impresionante récord de 28-1 y obtuvo los títulos de Campeón internacional de peso pesado de la NABF y Campeón Mundial de peso Bridger de la WBC, éste último título aún lo mantiene en su poder.

Flaca

La empresaria Flaca es una de las mujeres que le hizo frente a Black en recriminarle su conducta y también ha mostrado un espíritu de liderazgo al ser una de las ecuánimes, correctas y sobre todo con un espíritu de fuerza y guía.