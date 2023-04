Paulina Vega rompió el silencio y reveló cómo lucha contra la ansiedad

Bajo la dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram la Miss Universo del año 2014, Paulina Vega, aclaró ciertas interrogantes por parte de su comunidad digital por medio de sus historias.

Y es que si bien la modelo es una de las influenciadoras más grandes de Colombia es poca la actividad que tiene en sus redes sociales, por lo que sus seguidores aprovecharon la oportunidad de interactuar con ella.

En una de las interrogantes le cuestionaron sobre si alguna vez en la vida sintió algún complejo por su estatura, ya que es de recordar que la modelo mide 1.76 a lo que contestó que “cuando era chiquita los niños me hacían bullying. Ahora ellos desean esta altura”.

Seguidamente respondió sobre lo que es llevar el peso de tener una figura que conserve unas buenas medidas, por lo que indicó que ha sufrido algunos cambios con el paso del tiempo. “Creo que subí bastante de medidas, será la edad. Con tal de sentirme fuerte nada más me importa”.

Otra de las preguntas se centró en lo que ha sido la ansiedad y la manera en la que logró enfrentarla para así poder salir adelante. Sobre este tema especificó algo más que esencial y no es otra cosa que sus prioridades.

“Identificando mis patrones ¿qué es lo que hago en piloto automático que no me beneficia? ¿qué hago todo el tiempo que no me trae valor? ¿qué pensamientos negativos son recurrentes? ¿cómo puedo entender de dónde vienen? Trata de estar en el presente, tener compasión conmigo misma”, escribió Paulina Vega como consejo a la seguidora que le pidió consejos.

Indicó además que el Sol, los amigos, caminar, la musca, cometer errores, el café, la comida saludable, hacerse ejercicio y caerse los motivos que la inspiran a sonreír frente a las dificultades.

Y finamente enfatizó en lo que es su aporte a la sociedad desde sus redes sociales en las que su estilo de vida saludable como, el amor a los animales y la tierra, son los principales motores.