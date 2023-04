“No soy yo”: Santiago Alarcón alarmó a sus seguidores por mensajes falsos que estaban llegando a su nombre

Santiago Alarcon es uno de los actores colombianos más famosos y eso le ha traído tanto beneficios como cosas malas. Una de las cosas malas es que ha tenido muchos problemas con las redes sociales y con algunos fanáticos y en esta oportunidad parece que le quisieron suplantar sus redes sociales.

Santiago Alarcon ha iniciado el 2023 un poco mal a raíz de sus cuentas en Internet, pues hay que recordar el polémico caso que se dio a raíz de un supuesto hijo que él había abandonado.

El caso fue desestimado teniendo en cuenta que el muchacho decía que Shakira era su mamá y luego se dieron cuenta que tenía algunos problemas mentales. A pesar de qué este caso no fue más allá de la incomodidad pública, Santiago Alarcon sigue teniendo problemas con algunos usuarios en redes sociales.

A Santiago Alarcón trataron de suplantarlo en redes sociales

Ahora, a través de las historias de Instagram, Santiago Alarcón reveló que han querido suplantarlo a través de otra cuenta falsa en la plataforma, en donde les están enviando mensajes privados a los seguidores.

“¿Hola cómo estás? Este es Santiago Alarcón, esta es mi cuenta personal privada, solo quiero agradecerte por tu apoyo hasta ahora como fanático” dice el mensaje desde esta cuenta falsa.

Ante esto, Santiago Alarcón compartió un video explicando lo que estaba sucediendo e invitando a sus seguidores a bloquear dicha cuenta:

“Quiero contarles que a muchas personas les ha llegado este mensaje de una cuenta que dice ser mi cuenta personal, que saluda, que agradece el apoyo y que no se qué. Esa cuenta es falsa, no soy yo, no tengo ninguna otra cuenta, entonces apra que estén pilas. Bloqueen”