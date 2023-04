Carmen Villalobos reveló que lo que verdaderamente la llena de felicidad

Carmen Villalobos sigue más espectacular que nunca, pues no solo el éxito en la televisión y en las redes sociales forma parte de su arsenal de logros, sino la recuente oportunidad que se dio en el amor con el presentador Frederik Oldenburg, después que él dijera durante el programa de televisión que presenta que tenía una relación con ella.

Puede leer: Michelle Gutty anuncia su retiro indefinido tras renovar su matrimonio con Marcelo Cezán

Pero como siempre la protagonista de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ vive llenando sus redes sociales de diversas publicaciones con las que se acerca a su público y la más reciente no fue la excepción.

Hizo una excepción dentro de las grabaciones para mostrar un video recopilatorio de esos momentos que sin duda alguna la llenan de felicidad y sobre todo de amor, en el que se le vio disfrutar junto a su mamá y también en compañía de sus dos peluditos que la llenan de energía.

“Pasar tiempo de calidad con mi mamá 👭darme tiempo y hacerme un cambio de look 💇‍♀️ jugar con Freud y Mambo🐶🐶 y bailarrr 💃🏻 son momentos que me llenan de amor y felicidad 🫶🏻 A veces los dejamos pasar desapercibidos, y no valoramos todo el poder que estos momentos nos dan”, escribió la actriz Carmen Villalobos al pie de la publicación en Instagram.

Como era de esperarse la publicación de la estrella de ‘Café Con Aroma De Mujer’ se llenó de diversas reacciones de parte de su comunidad digital en esa red social en la que le aplaudieron que comparta tiempo de calidad con su mamá y sus mascotas, al tiempo que le reiteraron lo hermosa que luce.

“Que linda eres Carmen. Y qué bonito que pases tiempo de calidad con tu mamita. Se ve que eres una buena hija y aunque no te conozco seguro eres un excelente ser humano. Bendiciones niña bella” y “La familia es lo más importante. Son ellos los que más te apoyan cuando más lo necesitas y pasar tiempo con ellos es una maravilla”, destacan entre las reacciones.