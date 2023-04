Tania Valencia es la eliminada de ‘La Isla De Los Famosos’ en una votación de traición

Una nueva despedida se vivió tras el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ al tener a la actriz, modelo y exreina de belleza Tania Valencia como la décima segunda participante en ser eliminada de la competencia, y es así como ella se transforma en la décimo séptima en decirle adiós a la isla Saona.

Puede leer: Michelle Gutty anuncia su retiro indefinido tras renovar su matrimonio con Marcelo Cezán

Las apuestas de quién sería el famoso en salir iban dirigidas no solo ella, sino al actor Juan del Mar, ya que no estaban blindados por un ídolo de inmunidad como en la votación anterior y que sacaron antes de iniciar el conteo de votos.

Este concejo tribal fue atípico, pues la lluvia de ventajas cayó, ya que por su salida debido a la lesión de la rodilla Margarita Reyes cedió un benefició que terminó en manos de Catalina Londoño, el cual era quedarse con un ídolo de inmunidad por lo que se lo retiró a Federico.

Mientras todos se quedaron a la expectativa de sí Federico Rivera sacaría la ventaja que aún tiene para anular cualquier ídolo de inmunidad, la cual decidió guardarse luego de hacerlo saber.

Desde la unificación Tania Valencia sacó todo su poderío y pasó de ser la más vulnerable a la más fuerte de todos y así quedó demostrado en cada una de las pruebas en las que estuvo siempre liderando o un segundo puesto.

View this post on Instagram

“Comenzaron a ver mis habilidades y sí yo también vi la cara de susto. Entre más uno destacaba en las pruebas y más habiloso más era el riesgo que te saque la tribu, así lo veía venir desde hace rato, algunos me dieron la oportunidad estar y eso lo agradezco un montón. Yo Tania, creo más en las acciones que en las palabras, me siento conflictuada conmigo misma, porque vengo de eso, yo me salvo sola y siento que me fallé de alguna forma”

— Tania Valencia