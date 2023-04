Madre se queja de la película de Mario y quiere prohibirla por hacer llorar a sus hijas “no aguantaron ni 15 minutos”

En medio del inmenso éxito internacional que está teniendo la película de Mario y los cientos de millones de dólares que ha logrado obtener en taquilla, tan solo era cuestión de tiempo para que comenzaran a aparecer las polémicas y una de las primeras está encabezada por esta madre que pide que se prohíba la película.

Las ganancias totales proyectadas para la cinta producida por Illumination Entertainment son de más de mil millones de dólares, siendo más que un éxito para la casa productora y para Nintendo, quien lleva ya años brindando alegría a grandes y chicos con sus amados personajes, los cuales se roban la pantalla grande.

Esta mujer pide que se prohíba la película de Mario porque hace llorar a sus hijas

La polémica comenzó cuando una madre preocupada utilizó su cuenta de Facebook para compartió la experiencia que vivió con sus hijas al llevarlas a ver la cinta en el cine y asegura que “no aguantaron ni 15 minutos” debido a la “violencia” de la película.

A través de una historia de Facebook, la madre escribió “Muy ilusionadas para verla, muy decepcionados de los primeros 15 minutos. En ningún lugar me tocó ver que alertaran sobre la peli de Mario”, algo que sin duda llama la atención, como también lo hace el resto de su argumento.

“Mis hijas no aguantaron el fuego de Bowser derritiendo el castillo de hielo de los pingüinos, la escena del perro furioso queriéndolos atacas, escenas violentas y de intimidación, lenguaje de torpe e idiota, la separación entre hermanos. creo que no es correcto arrastrar a nuestros hijxs a una peli dedicada a nuestros ninx interior” añadió la madre.

Madre molesta pide que se cambie la clasificación de la película de Mario

La mujer no se detuvo al contar lo que pasó con sus hijas, pues también añadió que “Si una peli asusta o hace llorar a tu hijx, no es para su edad. No lo reproches por no querer ver violencia que ahora los adultos normalizamos y se nos escucha riéndonos en el cine”.

Por supuesto, la historia no tardó en hacerse viral y dejar las redes sociales completamente divididas al respecto, especialmente porque, en la misma, la mujer pide que se cambié la clasificación de la cinta a +7 en vez de todo público.