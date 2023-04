“Y dizque ejemplo de moral”: Emma juzgando a Ana cuando ella no sabe quién es el padre de su hijo Fotos: Instagram @anadenadietv @canalrcn

Esta situación paralizó a los fieles televidentes del exitoso dramático ‘Ana de Nadie’, sobre todo, porque esta joven siempre ha estado en contra de muchos de los ideales y acciones de su madre a quien tilda de inmoral, luego de que se descubriera que tiene amores con un chico mucho menor que ella y con el que está más que dispuesta a dejarlo todo solo por amor.

De ahí que una vez que se conoció que esta chica, interpretada por la actriz Ramistelly Herrera, se percatara que estaba embarazada, lo primero que pensó es quién es el padre de esta criatura que aún no sabe si desea tenerlo o no, pues a pesar de que tiene una sólida relación con Samuel, también ha logrado coquetear con Alejandro quien se ha convertido en su paño de lágrimas luego de que su novio decidiera irse al exterior a continuar con su carrera.

Emma juzgando a Ana cuando ella no sabe quién es el padre de su hijo

Esto sorprendió a todos los fieles televidentes de ‘Ana de Nadie’, pues Emma siempre ha juzgado a Ana cuando ella no sabe quién es el padre de su hijo y siempre le saca en cara a su madre los errores que, a su criterio, está cometiendo tras mantener una relación amorosa con Joaquín, ya que de esa forma estaría desmoronando a la familia que formó junto con su padre Horacio a quien siempre ha apoyado en todo, hasta en sus engaños.

Pero, ahora lo realmente crucial es saber qué hará ella con esta noticia de su embarazo, pues todo parece indicar que ella no quiere tener este bebé, porque en sus planes no está el ser madre, ya que está más que nunca concentrada en seguir los pasos de su padre e incluso tiene en mente seguir con sus estudios en Boston para así juntarse con su novio y consolidar aún más su tan inestable relación que al parecer también corre peligro, pues Samuel ha dado señales de que anda con otra chica. Por eso, y por su actitud siempre vengativa en contra de Ana es que se ha ganado el odio de los televidentes con este personaje.

#AnadeNadie Emma otro de los personajes más odiados!

🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/nh7lYCUxaz — Andres Moreno (@Andresmoficial1) April 11, 2023

Ante esto, la fiel audiencia no dudó en debatir la situación a través de las redes sociales sin apoyar a esta joven que siempre ha estado en contra de su propia madre: “Se busca el papi del hijo de Emma”, “Ojala no le den la beca a Emma”, “La verdad me tiene sin cuidado Emma y sus problemas”, “Pido, solicito y manifiesto que Ana encuentre la prueba de embarazo de Emma y la encare. Lo necesito, lo necesito”.