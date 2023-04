Terraplanista gasta sus ahorros para probar que la Tierra es plana y descubre que es redonda

Las cosas no salieron como esperaba el terraplanista, una persona que cree que la tierra es plana y no redonda, cuando gastó 20 mil dólares en un tipo de experimento que, por error y de manera accidental, demostró que el planeta Tierra es redondo.

Terraplanista se gasta una fortuna para demostrar que la Tierra es plana

Bob Knodel estaba en el proceso de grabación de un documental de Netflix llamado “Behind the Curve”, cuando se dio cuenta de lo que ocurrió.

El hombre intentaba refutar las investigaciones de la NASA, a la vez que explicaba los detalles del experimento de bricolaje mediante el uso de un giroscopio láser.

Según información del medio Daily Mail, el experimento se trataba de usar una cámara para grabar a través de dos agujeros, con una persona de pie en un extremo, mientras apuntaba con una linterna a la cámara.

Knodel aseguró que, si la luz de la linterna se podía ver usando la cámara, junto a los agujeros en la valla y la antorcha a la misma distancia, es posible llegar a la conclusión que la Tierra, en efecto, es plana.

El experimento le costó 20 mil dólares y, aun así, no tuvo la razón

No obstante, no se pudo ver ninguna fuente de luz y, al estar en presencia del error, el hombre murmuró un incómodo “interesante”.

“Lo que descubrimos es que, cuando encendimos ese giroscopio, hallamos que estábamos captando una deriva. Una deriva de 15 grados por hora”, dijo.

“Ahora, obviamente nos sorprendió”, agregó. Tras reconocer el error, admitió que las pruebas fueron “una especie de problema”.

El experimento fallido se volvió viral en Reddit, y los usuarios se dieron cuenta que, a pesar del error, el hombre seguía insistiendo en teorías conspirativas.

Una persona comentó: “He visto ese clip muchas veces, pero aún no he visto su explicación de cómo sucedió”. Otro dijo: ‘Algo extrañamente satisfactorio sobre ver una simple opinión disolverse frente a métodos no rigurosos jajaja’.