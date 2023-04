¿Puedes hablar sobre la génesis de esta historia?

Siempre me han encantado los monstruos de Universal porque son grandes personajes, y quería tratar de explorar una nueva forma de entrar en la historia de Drácula con un ángulo diferente que la hiciera sentir única. Entonces, me acerqué al personaje de Renfield y pensé que podría dar paso a un ángulo realmente genial, viéndolo servir a Drácula y enfocándose en la miseria que traería l tener a alguien así como tu jefe en una relación co-dependiente. Estaba interesado en los aspectos humanos de tener a un tipo sufriendo así de una manera muy real y tener que seguir adelante. Pensé que podría ser una versión diferente del mundo de Drácula, dando mucha libertad para explorar algo de acción, violencia y comedia también, como algo que es una especie de mezcolanza de cosas que amo y son algo locas, estrafalarias y únicas.

¿Cómo surgió el proyecto entonces?

Bueno, escribí el tratamiento, lo envié a Universal y les gustó. Y en lo que respecta al desarrollo de películas, el proceso fue bastante rápido. Querían expandirlo en un guión; pero como estaba trabajando en varias otras cosas en ese momento, no quería escribirlo, así que recluté a mi buen amigo Ryan Ridley porque sabía que podía tomar el tratamiento y convertirlo en un guión que mezcla horror con comedia y acción. Hablábamos por teléfono de vez en cuando y hablábamos de diferentes ideas les dábamos forma, y una vez que se terminó, se convirtió en uno de los guiones más populares de la ciudad. Recuerdo que la gente me llamaba y me preguntaba: “¿Has visto el guión de Renfield?” Y luego, una vez que Chris McKay llegó como director, comenzó la carrera y pronto comenzamos el casting y la filmación. Con todo, desde el tratamiento hasta la filmación, probablemente fueron unos dos años.

Conseguir el tono adecuado que combine terror, humor y acción con la nostalgia del legado de Drácula es clave para el éxito de Renfield, y Chris McKay lo logró como director.

Sí, era una línea difícil de equilibrar, y Chris lo hizo excelente. Tenía que asegurarse de que todos esos elementos diferentes funcionaran bien, pero mucho de eso también dependía del elenco. Creo que Nicholas Hoult, Awkwafina, Nicholas Cage, Ben Schwartz y todos los involucrados en el elenco tenían que hacer creer al público. Si lo que está en juego no es real, la situación no es grave y el drama no es complejo, estos elementos de horror y comedia podrían parecer tontos o demasiado; pero todos fueron capaces de ayudar a Chris a mantener el equilibrio, lo que resulta en una película bien organizada.

Nicholas Hoult es increíble como el personaje principal de Renfield.

Estoy de acuerdo, Hoult es espectacular. Su superpoder es tomar un personaje que está haciendo cosas despreciables y hacerlo simpático y atractivo. Hay algo agradable en su actuación que no creo que ningún otro actor podría haber logrado. Renfield es el secuaz de Drácula, que le trae humanos para alimentarse, y existe en una zona gris; pero la forma en que Hoult retrata al personaje le añade una suavidad que realmente se manifiesta , te hace simpatizar con él y realmente involucrarte en su viaje, a pesar de las cosas horribles que hace. Cómo es capaz de tener a todos de su lado apoyándolo mientras intenta poner su vida en orden y enfrentarse a Drácula es el corazón y el alma de esta película.

Es curioso cómo lo haces asistir a este grupo de apoyo de codependencia para enfrentar sus problemas.

Fue muy divertido tener ese elemento mundano con el que Renfield interactúa. Es uno de los muchos aspectos que trajimos para mantener un núcleo humano en el centro de la historia. Quieres que lo que está en juego sea real, pero no vas a lograrlo a menos que haya un elemento de humanidad. Creo que esas reuniones de codependencia y los personajes en ellas son una gran parte de eso.

Muchos grandes actores han interpretado a Drácula a lo largo de los años. ¿Qué crees que alguien del calibre de Nicholas Cage aportó a ese papel icónico?

Nick es un gran estudiante de cine. Además de ser uno de los mejores actores que jamás haya existido, con un increíble historial de trabajo, también conoce a cada Drácula de adentro hacia afuera. Entonces tomó todo tipo de inspiraciones diferentes de los lugares más inesperados para crear un Drácula completamente único. Ha sido un proceso impresionante de ver.

Comienzas la película con un homenaje genial al Drácula de Tod Browning de 1931.

Esa fue una forma de rendir homenaje a los monstruos clásicos de Universal, y fue algo en lo que McKay realmente se enfocó, ya que nos vinculó con el Drácula original y ese legado desde el primer minuto, dándole así a nuestra película un aire de importancia.

Nunca antes habíamos visto a Awkwafina en un papel de acción como este, al tiempo que muestra emoción y humor.

Sí, ella fue el núcleo emocional de la película y la persona que inspiró a Renfield a salir de su zona de confort y finalmente tomar el control de su vida. No creo que haya hecho algo como esto antes, y no puedo imaginar a nadie más en ese papel ahora. Nunca he visto esa fisicalidad en ella, pero ella dio un paso adelante e hizo que la película fuera mucho mejor por su presencia.

Hablando de fisicalidad, la película tiene mucha acción y es muy entretenida. ¿Cómo fue acertar en ese aspecto del rodaje?

Nuestro coordinador de acrobacias, Chris Brewster, trabajó con Hoult, Cage y Awkwafina desde el principio antes de filmar para crear algunas secuencias de acción espectaculares. Ese tipo de cosas depende de que todos se unan, y los actores se sumergieron e hicieron toda su tarea para asegurarse de que estaban preparados. Hemos escuchado que la gente se sorprende por la acción en la película, y eso me gusta.

Tampoco funcionaría si no tuvieras villanos fuertes involucrados, y aparte de Drácula también tienes a la familia Lobo, con Shohreh Aghdashloo y Ben Schwartz interpretando a un dúo único de familia criminal madre-hijo.

Shohreh tiene una de las mejores voces de Hollywood, y es siniestra y aterradora como la cabeza de la familia Lobo. Y Ben Schwartz es genial como su hijo Tedward, que es una especie de contraste y el propulsor de la historia. Ambos son la cereza del pastel que le da a la película un nivel extra de frescura. Es una locura cuando tienes a Drácula en una película y otros villanos que también pueden ser igual de aterradores.

¿Cómo fue rodar la película en Nueva Orleans?

Creo que fue el escenario perfecto para Renfield. Nueva Orleans tiene una historia, un ambiente y un aspecto que realmente se refleja en la película, y no se me ocurre un mejor lugar para filmarla .

Entonces, ¿qué te gustaría saber que el público comenta después de ver a Renfield?

Solo espero que sea un viaje divertido e inesperado que puedan emprender juntos en el entorno comunitario de una sala de cine. Y espero que se vayan diciendo: “¿Puedes creer que acabamos de ver eso?”

¿Qué tiene el género que nos hace disfrutar de esa experiencia comunitaria?

Creo que tiene que ver con experimentar temor en un entorno seguro, que es atractivo y agrega una capa adicional a la experiencia de ver películas.

Es interesante cómo puede haber un pequeño paso entre el temor y la risa.

Sí, puede haber un giro entre algo que es divertido o aterrador. No sé por qué estamos construidos de esa manera, pero lo estamos, y tratamos de aprovecharlo con esta película.