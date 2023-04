¿Quién será el sustituto de Margarita Reyes en ‘La Isla De Los Famosos’?

Pese a su gran interés en quedarse en ‘La Isla De Los Famosos’ la actriz Margarita Reyes debe abandonar la competencia, esto tras una lesión grave que sufrió en la más reciente prueba de bienestar.

La actriz debió ser llevada de emergencia a una clínica lejos de la isla Saona para así poder determinar qué tiene y cuál será su futuro, pero el diagnostico ya está y es que Margarita tuvo un trauma en la rodilla derecha y como consecuencia tiene una lesión en el ligamento colateral mediano. Ya no puede deambular, ni caminar, tierne que estar en un reposo de 21 días.

Al ser retirada por el equipo médico de ‘La Isla De Los Famosos’ creció la incertidumbre entre el resto de los participantes quienes en medio de más preguntas que respuestas se cuestionan qué pasará.

Y es que es de recordar que aquellas personas que renunciaron a la competencia tuvieron al tiempo su respectivo reemplazo, por eso es que llegaron a ‘La Isla De Los Famosos’ el actor Juan del Mar, la modelo Tania Valencia y la actriz Catherine Mira.

“Ya salir a estas alturas, qué mal” — Federico Rivera

Por parte del público aseveran que muy probablemente sea Lina Real quien regrese a la competencia al ser la más reciente eliminada en el polémico concejo tribal que despertó las reacciones de los seguidores del programa.

Así como también hay quienes aseveran que meter a un nuevo participante sería mucho y otros recordaron que Federico Rivera pasó medio programa en reposo por la lesión en su mano y nunca lo sacaron.

“Y porque no le permite seguir a margarita en el juego, si a Federico se la pasó incapacitado todo el programa y está en la final sin jugar, eso me parece injusto” y “Yo no sé si vuelve Lina, yo no sé si Margarita fue karma, yo no sé si El Mago es desleal, lo único que sé y que quiero es que alguien saque al arrogante y flojo de Aco”.