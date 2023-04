Margarita Reyes y su inesperada salida de ‘La Isla De Los Famosos’ tras una fuerte lesión

Había pasado mucho tiempo en ‘La Isla De Los Famosos’ que un participante no salía por temas de salud, pues uno de los últimos fue la actriz Tania Robledo por una lesión que sufrió en su brazo tras una aparatosa caída durante los primeros capítulos del programa.

En el reciente episodio ocho de los nueve participantes les tocó enfrentarse en una prueba de bienestar que les daría la oportunidad de poder disfrutar de un asado. La pista era acuática y consistía en salir nadado de una plataforma, para dirigir una pelota por medio de una cuerda en medio de unos obstáculos y luego encestarlos.

Todo iba bien al punto de que el equipo de Margarita Reyes iba liderando la competencia, pero en medio de los obstáculos que se movían la actriz saltó y se torció, lo que le generó la intensificación de la lesión que ya traía a cuestas.

“No siento que tenga nada roto, es como la lesión que llevo teniendo en varios juegos. Es la tercera vez que me vuelve a dar, me duele el tobillo y la rodilla. Me preocupa demasiado de la competencia, no quiero salir por esto. He dado todo, no he parado, no quiero salir y si puedo regresar” dijo la actriz Margarita Reyes.

El dolor fue tanto que Eleider Álvarez tuvo que cargarla dentro del agua y subirla a una de las plataformas mientras la actriz expresaba en medio de lágrimas todo su dolor. De inmediato fue atendida por el equipo de paramédicos y trasladada desde la isla Saona hasta Bayahibe a una clínica en la que tuvo que ser atendida, pero con un pronóstico que la limita a seguir en competencia.

“Margarita tuvo un trauma en la rodilla derecha y como consecuencia tiene una lesión en el ligamento colateral mediano. Ya no puede deambular, ni caminar, tierne que estar en un reposo de 21 días”, dijo la especialista que atendió a la actriz.