Van tras la cabeza de Federico Rivera en ‘La Isla De Los Famosos’

El actor Federico Rivera ha sobrevivido no solo a alacranes, al hambre y a pruebas difíciles, sino a los diferentes concejos tribales a los que ha acudido en ‘La Isla De Los Famosos’ y es que haber dicho que encontró un ídolo de inmunidad ha conseguido que nadie se atreva a votar por él.

Todo se dio luego de la prueba de liderazgo en la que resultaron victoriosos Margarita Reyes y Camilo Pardo, ‘El Mago’, quienes luego de una competencia que puso a prueba la memoria de cada uno, quedaron como nuevos lideres, en representación de la división que tiene la tribu Gaia.

Sin embargo, de acuerdo a lo que ha revelado ‘El Mago’, en su reciente testimonio individual, esta situación está por vivir un revés, pues él sería la ficha clave para desintegrar la primera alianza del programa y seguir adelante.

Camilo Pardo estuvo con Tatán Mejía en la denominada tienda Survivor y en la que se le ofrecieron dos ventajas, una que era quitar un voto, y otra que se trata de quitar un ídolo de inmunidad, y el comediante terminó comprando una para poder así desarmar a quien estratégicamente es uno de los participantes con más ventajas de la competencia.

“Sé que Fede tiene un ídolo, y si yo le pregunto él me tiene que decir que sí. Me lo da, lo gasto y ya no tiene un ídolo para protegerse después”

— Camilo Pardo