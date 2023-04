Hasta ahí llegó el chiste: a reconocido humorista de ‘Sábados Felices’ le negaron la entrada a Aruba

Aruba es una de las islas más concurridas por los turistas, pues puede ser más económica y brinda una excelente estadía para sus visitantes.

Además, este destino también es un lugar que muchos artistas visitan con frecuencia para realizar sus presentaciones.

En las últimas horas, uno de los humoristas de ‘Sábados Felices’, el reconocido programa de comedia del país, publicó un video en su cuenta de Instagram, indicando que tenía una presentación en Aruba, junto con otros compañeros, pero fue a él a quien no dejaron entrar al país.

Jhovanoty, uno de los comediantes que lleva años en el oficio, informó a sus seguidores que hizo todo lo que pudo para resolver la situación en migración y pode entrar a la isla, pero las autoridades le negaron el ingreso. “Confirmo que ya me encuentro acá en el aeropuerto de Aruba. Llegamos hoy en el primer vuelo, a las 10:00 a. m. llegamos y ya son las 6:00 p. m. y no logramos salir de migración. ¿Por qué? La verdad no sé, todos los documentos estaban en regla, el empresario que organizó el evento también me cuenta que presentó toda la documentación que le pidieron, no solamente fue conmigo sino que también con los músicos de Yeison Jiménez que estaban esperando conmigo, también con Elder Dayan, Yeison; también me los encontré en la misma oficina con el mismo inconveniente”.

El humorista también indicó que su equipo ya había pasado y otros reconocidos humoristas del programa, pero que a él no lo dejaron. “En mis 17 años de carrera nunca me había pasado eso, en ninguna ciudad. Acabamos de llegar de Australia, de Europa, nunca sucedió esto y me viene a pasar aquí en Aruba. Qué lástima”.