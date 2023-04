“No saben lo que sentimos”: Bad Bunny en Coachella respondió críticas por lo que dijo del racismo

Benito Antonio Ramírez Ocasio, más conocido en el mundo de la escena musical como Bad Bunny, se acaba de convertir, este sábado 15 de abril, en el primer artista latino en el mundo en abrir el famoso Festival de Música y Artes de Coachella Valley.

El evento, que se viene desarrollando entre el 14 y 23 de abril, contará con cientos de artistas de talla internacional y Bad Bunny hizo parte de, nada más y nada menos, que la apertura del Festival que se da cada año para departir alrededor de diferentes géneros musicales.

El cantante y productor puertorriqueño llegó al escenario para cantar éxitos musicales de su carrera como ‘La Canción’, ‘Me porto bonito’, entre otros. En medio de su presentación dio un discurso en el que habló de lo que han dicho de él últimamente.

Y es que cabe recordar que el artista dio una entrevista a la revista Time en la que habló sobre el racismo en la industria del reguetón y dijo que no podía responder porque no lo había vivido, desconociendo esta problemática en los ritmos afrolatinos.

Ante las críticas, el cantante se pronunció en medio de su concierto en Coachella y aprovechó para desmarcarse de las críticas que ha recibido por no reconocer el racismo.

“La gente a veces piensa que conoce la vida de los famosos y no es así. No saben lo que pensamos, lo que sentimos, no sabe cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de los que siente un corazón, por eso yo les digo que lo que vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean. Y el que quiere conocerme de verdad, yo lo invitó a mi casa ¿quién quiere conocerme?”, dijo sobre las críticas tras la entrevista.

Además, comentó que nunca alguien podría conocerlo por Instagram o por algún contenido en la web. “Nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje”, concluyó.