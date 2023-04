Iván Lalinde desde la intimidad de su baño contó un secreto a sus seguidores

A veces los días en los que las personas se exponen al Sol trae algunas consecuencias en la piel, y ante este escenario el presentador de ‘Día a Día’ Iván Lalinde contó cuál es su secreto para revertir la situación.

Puede leer: Actor porno desata la polémica al lanzar su candidatura a una alcaldía

Su secreto no es otro que el alóe vera, el cual tiene un sinfín de propiedades y beneficios para el cuerpo. Es por ello que, en la actualidad, sus usos son múltiples y es habitual tanto en dietética como cosmética.

“Después de llevar Sol por mucho rato, como una pasa ¿cierto? Vamos a usar la penca de sábila o aloe vera que tiene muchos beneficios para la piel, para el sistema digestivo, para el pelo. Pero hoy lo vamos a usar para la piel, para humectarnos un poco”, dijo Iván Lalinde.

Agregó que hay que poner a escurrir la hoja de la penca de sábila por una mínimo hora para lograr así quitarle todo lo amargo. Después ir quitando la piel para extraer los cristales y cortarlos en cuadro.

Seguidamente se debe lavar con agua fría por un rato y ponerlo en una cubeta de hielo, llevarla al congelador y cuando ya esté lista sacarla para masajear la cara con cada uno de ellos y darle ese toque rejuvenecedor a la piel.

Esta planta contiene distintos principios activos como las aloínas, las aloerresinas, las saponinas y la lignina, además de fibra, minerales y vitaminas E, C, A y aminoácidos que convierten sus propiedades en grandes aliadas de nuestra salud y bienestar.

“¡Sábila milagrosa! Hay que cuidarse. Hay que consentirse. Y ¿si no lo hace uno mismo, pues quién lo hace? La sábila o el aloe vera, humecta, ayuda a bajarle a las manchas y a mí me deja la piel como de bebé. Siempre consulta a un dermatólogo o a un especialista* y siempre hay que usar protección solar 🙏🏻 ☀️ ☀️ ☀️ Ensayá y me contás cómo te va”, escribió Iván Lalinde.