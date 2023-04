Por un colchón casi se van a los golpes en ‘La Isla De Los Famosos’

Luego de la polémica votación en el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ que culminó en una repetición debido a la cantidad de ídolos de inmunidad presentados y que terminó con la salida de la atleta profesional Lina Real las cosas se encendieron en la tribu Gaia.

Y es que al regreso a la playa de los nueve participantes restantes se presentó una pelea bastante acalorada que por poco termina en golpes entre Juan del Mar y el boxeador Eleider Álvarez.

Según lo relatado por los participantes Lina Real no empacó sus cosas para ir a la votación, por lo que su ropa se quedó en el cambuche, y junto a ella el colchón inflable que se ganó en la prueba de bienestar en la que era la líder.

Aco Pérez decidió probar el anhelado colchón ya que su dueña había sido eliminada, pero de inmediato salió Juan del Mar a decirle que todo lo de Lina había sido heredado por él, ya que según sus palabras, ella le dijo que tomara todo lo suyo.

Esto despertó la molestia de Eleider Álvarez quien aseguró que tal cosa no pudo haber ocurrido ya que Lina nunca pensó que sería la eliminada luego de la segunda votación.

“¿En qué momento te dijo Lina a ti que te había dejado el colchón inflable? Eso no lo creo yo porque ella no se lo esperaba. Quiere tomar ventaja, quiere ser ventajoso y a mí la gente ventajosa no me gusta”

— Eleider Álvarez