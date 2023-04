“¿Para quién hago notas?”: Erika Zapata ‘se paró en la raya’ y le contestó a sus jefes

Erika Zapata ha tenido que cruzar un largo camino para poder llegar donde está, y la verdad es que a pesar de las críticas, su trabajo ha hablado por sí mismo y por eso se ha ganado el cariño y respeto de espectadores y colegas, incluso de sus mismos jefes. Por medio de una entrevista, Erika Zapata reveló en qué momento cogió fuerza para no dejarse de nadie.

Lea también: “Salió sin un peso”: Carolina Cruz se pasó y su imprudencia casi saca corriendo a invitado

En repetidas ocasiones la periodista ha revelado el proceso que ha tenido que pasar para llegar, no solo porque en un principio no tenía los recursos necesarios ni siquiera para poder comprar varias camisas, sino porque incluso era rechazada por sus mismos compañeros, quienes le decían que ella nunca llegaría a Caracol por el simple hecho de cómo habla.

Erika Zapata reveló qué le dio ánimo para seguir buscando su sueño de presentar

Sin embargo, en una de sus últimas entrevistas, reveló que después de recibir tantas críticas, pensó lo siguiente:

“Me decían, ' como va a decir así', pero todo se volvió positivo porque periodistas empezaron a apoyar mi trabajo. Antes no me dejaban leer notas, no me dejaban presentar porque no solo se trataba de mi voz, sino también por mi forma de vestir, etc. La gente fue lo que hizo que no me rindiera, porque pese a que me echaban de los trabajos y me regañaba el jefe, la gente toda contenta me felicitaba, entonces dije ‘venga, ¿yo para quien hago finalmente las notas’?” terminó por decir.

Lea también: ¿Grosero?, así reaccionó Nicolás cuando le preguntaron si terminó con Carolina Gaitan

A pesar de que siguen las polémicas por sus reportajes, Erika Zapata sabe que tiene un gran potencial y la gente la quiere.