“Me encanta ponerme en el pecho que soy una mujer colombiana”: Tania Valencia rompió en llanto en ‘La Isla De Los Famosos’

No pasó un día desde la llegada de Tania Valencia a ‘La Isa De Los Famosos’ en la que no haya dejado de ser ignorada y tratada con distancia, pese a la excelente energía que transpira.

Puede leer: La vergüenza que pasó Eleider Álvarez en ‘La Isla De Los Famosos’

Y es que la joven se ha mostrado más que dispuesta a darlo todo para poder destacarse en la competencia ayudando a su tribu a obtener los mejores beneficios en cada prueba, pero sigue teniendo varios obstáculos por delante, y no eran más que sus propios compañeros de la extinta tribu Amazonas.

En sus momentos los actores Margarita Reyes, Catalina Londoño y Aco Pérez junto al chef Leo Cocinero fueron los protagonistas de la mayoría de los desplantes hacia Tania Valencia y es que de frente una ha sido la actitud y en los testimonios otra era la situación.

Tras la unificación de Gaia y de ser quien lidera en fuerzas en cada prueba muchos la ven como una fuerte competidora que hay que eliminar como sea. Por lo que en la llegada al concejo tribal la modelo se desahogó al respecto.

Tania Valencia respondió a Tatán Mejía lo que sintió en ‘La Isla De Los Famosos’ desde su llegada por lo que recordó cada uno de los desprecios. En la que reconoció que se sacrificó muchas veces para poder calar.

“Esto lo voy a decir frenteado, cuando llegué a Amazonas fue difícil, porque en mis meditaciones trataba de sentir su dolor, es decir las tablas sin duras, pero yo no me las gané, se las habían ganado ellos. Y entiendo porque se compactaban, el primer día que llegué Margarita no comió, me dieron esa comida a mí y para mí significó mucho” — Tania Valencia

Seguidamente precisó la manera en la que le costó adaptarse al equipo ya que ella siempre ha trabajado de manera individual, sin embargo, marcó todo su esfuerzo en poder salir airosa y darlo todo por los demás, ya que si se equivocaba era ir directo al paredón.

“La vida me ha dejado un poco sola en muchas experiencias y por eso me cuesta trabajar en equipo. Me callé mucho, me sentí maniatada muchas veces, porque un error mío era multiplicado por 20 o por 100 y para mí era duro, pero era tragarme mi ego que me quería defender. Quiero que vean que de verdad respeto el trabajo que han hecho, a mí no me dieron la oportunidad de empezar de cero que tuvieron ustedes lo siento” — Tania Valencia

Luego precisó que ella ha sido la imagen de Colombia en varias competencias y dejó claro el orgullo que para ella ha representado tener esa responsabilidad.

“Yo he competido en muchos concursos nacionales e internacionales, he representado a mí país y me encanta ponerme en el pecho que soy una mujer colombiana, y que cuando sale una mujer colombiana es sinónimo de berraquera” — Tania Valencia

De no sacar su ídolo de inmunidad Tania Valencia pudiera ser la eliminada de ‘La Isla De Los Famosos’ debido a la traición que Camilo Pardo ‘El Mago’ preparó con los demás.