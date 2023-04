De sueño inmersivo a pesadilla: caleños indignados por ‘versión china’ de exposición de Van Gogh

La exposición, Beyond Van Goh: The Experience creada por el francocanadiense Mathieu St-Arnaud, ha sido un rotundo éxito en más de 40 ciudades alrededor del mundo. La experiencia inmersiva fue presentada meses atrás en la Gran Carpa Américas de Corferias en Bogotá, colmando todo su aforo; lastimosamente la ciudad de Cali no gozó de la misma experiencia de los capitalinos, y los asistentes mostraron su indignación en redes sociales.

En la versión promovida por Art Media Studio y producida por Silvera Manager, acorde a lo denunciado en las redes, la exposición que se presenta en la ‘sucursal del cielo’ no cumple con las expectativas de sus asistentes. Quienes esperaban una inmersión total a la obra del pintor neerlandés, Vicent Van Gogh, y se fueron decepcionados.

La muestra artística, que reúne más de 200 obras, está siendo presentada desde el 8 de abril hasta el 8 de mayo, en el Central Park de la 66, con un aforo de 130 personas, y los interesados deben cancelar al ingreso entre $56.000 y $80.000.

‘Versión china’ de exposición de Van Goh indigna a los caleños

En un reciente video promovido por la página de Facebook ‘Cali es Cali’, un asistente a la exposición dio a conocer las carencias en montaje y tecnología que tiene esta versión de la exposición llamada ‘Van Gogh Sueño Inmersivo’.

La persona que grabó las imágenes mostró su indignación, luego de haber realizado la totalidad del recorrido, con una duración de una hora.

Dentro de sus críticas se resalta la utilización de bolsas para cubrir el techo del recinto, montajes diminutos y nada atractivos, además de proyectores de baja calidad en la que sería una experiencia 360º, con obras reconocidas como: ‘La noche estrellada’ y ‘Los Girasoles’.

“Los promotores que querían hacerlo igual acá, dejó todo tirado y se lavó las manos”, fueron las palabras de indignación que acompañaron el corto videoclip.

