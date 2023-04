¿Claro Chía? Así se vería la nueva novia de Piqué como hombre, según la IA

Clara Chía no alcanzaría a imaginar que su vida cambiaría del cielo a la tierra en tan solo algunos meses, la joven española era una persona del común que pasaba desapercibida del mundo del espectáculo, pero luego de haber decidido relacionarse con el exfutbolista Gerard Piqué, su vida es otra. Sobre todo, por la forma en que se dieron los hechos, con un rumor de infidelidad de por medio.

La colombiana Shakira y Piqué llevaban más de 10 años juntos como pareja, teniendo a dos hijos de por medio, pero según dicen los rumores de la farándula, el futbolista decidió olvidarse de la barranquillera y la cambió por la joven española, quien trabajaba en su empresa. Luego de esto se diera, se creó una bola de nieve que no ha parado de crecer. Empezando por la separación de la cantante y el deportista.

Seguido por los conflictos con abogados de por medio, la custodia de los niños, la mudanza de la colombiana de Barcelona a Miami y por su puesto, la famosa canción Music sessions 53 que hizo la barranquillera contra Piqué y su nueva novia. Un drama que al parecer no tiene fin, pues cada día sucede algo nuevo en relación con el tema, en el que, por su puesto quiera o no, ya está metida Clara, teniendo encima no solo a los paparazzi sino también a los seguidores de Shakira.

Lo más reciente en lo que ha estado involucrada Clara, es que hay quienes aseguran que es una mujer transgénero y hasta han dicho que Piqué pagó sus cirugías de cambio de género, un tema que no tiene nada de fundamento y que ha llevado muy lejos el tema. Quizás motivados por este rumor, hay quienes han utilizado la inteligencia artificial para modificar la imagen de Clara, para saber como se vería si fuera hombre y la imagen ya se ha empezado a hacer viral.