“Me estaba ardiendo”: Carolina Soto terminó con la planta del pie quemada por descuidada

Carolina Soto se ha vuelto tendencia luego de que en el programa de ‘Día a Día’, confesó que su amor platónico era un famoso actor colombiano, pues a pesar de que se puso muy roja, confesó que siempre lo ha admirado. Pero parece que no era el día de la presentadora, pues salió del canal para el aeropuerto y le tocó llegar a revisar si su pie estaba bien por grave incidente.

Carolina Soto siempre ha sido muy activa en cuanto a viajes, no solo por trabajo, sino porque su familia está en otra ciudad, por ende, constantemente está viajando. El 10 de abril, la presentadora reveló por redes sociales que tenía que firmar algunos documentos, así que salió rápido del trabajo, pidió una moto por aplicación de transporte y salió muy rápido.

Según lo que narró, no era la primera vez que cogía este tipo de transporte, pues aseguraba que era lo mejor cuando se tenía tanto afán y ya se consideraba experta en subirse.

A pesar de que sí llegó temprano, la historia no termina feliz, pues apenas llegó, tuvo que revisar su pie, ya que lo había puesto en el exosto de la moto, por ende, el calor de dicha parte de la moto, le había derretido la suela del zapato.

No se quemó su pie, pero por supuesto por poco termina lástima y casi que descalza, porque su suela era gruesa, pero no tanto.

“Yo empecé a sentir como un calorcito en el pie y como que me estaba ardiendo y yo ‘brutas, ¿será que tengo mal ubicado el pie?’, pero cuando ya lo pensé faltaban dos minutos para llegar al aeropuerto, o sea, todo el camino me vine así con el pie ahí y no me alcancé a quemar porque me revisé el pie, me tocó llegar así porque qué más”