“El puntillazo final” Juan Diego Alvira reveló qué lo motivó a dejar Semana, medio dirigido por Vicky Dávila

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más conocidos de Colombia, su recorrido en la televisión, con la forma particular que tiene de informar, en la que siempre le imprime un estilo particular de contar las noticias, han hecho que el ibaguereño sea una de las personas de medios más seguidas tanto en los medios tradicionales como en redes sociales.

Lea también: Juan Diego no llora, Juan Diego factura: así le ha ido como desempleado después de su paso fallido por Semana

Mientras fue parte de Noticias Caracol, Alvira logró ganar varios seguidores que ya lo veían como parte de su familia, al tenerlo todos los días en el noticiero de la mañana, pero al tomar la decisión de irse a trabajar a Semana, el medio dirigido por Vicky Dávila, varias de las personas que lo apoyaban decidieron no seguirlo más. En su paso por este medio, tuvo algunos desaciertos que lo dejaron mal parado en la opinión pública, por eso muchas personas catalogan como un desacierto que haya decidido hacer ese cambio.

Algo que se hizo aún más evidente, cuando a los pocos meses de estar vinculado con este medio, informó que ya no seguiría trabajando allí, lo que algunas personas relacionaron con sus errores en el medio y otros dijeron que la relación con Vicky no era la mejor y por eso terminaron por tomar caminos separados. Tras varias especulaciones, Juan Diego contó al programa Lo sé todo, qué motivaciones tuvo para abandonar Semana.

También le puede interesar: Así celebró Diego Guauque su cumpleaños en medio de su lucha contra el cáncer

El periodista contó que en ocasiones haciendo reportajes para el medio había personas que le decían que lo extrañaban en televisión, el medio que lo hizo conocido nacionalmente. Pero el detonante para tomar su decisión sucedió estando en familia “Estábamos viendo televisión con mi esposa y mi hija, me pregunta mi hija, ¿papá cuándo vas a volver a la televisión? Ese fue como el puntillazo final y me empezó realmente a martillar en la cabeza, de manera desesperante, la necesidad de volver a hacer televisión”, aseguró. Y aunque no ha informado cuál será su siguiente paso, todo hace presumir que volverá a la pantalla chica.