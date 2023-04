‘Jhovanoty’ tiene nuevo empleo, trabajar en radio y televisión no le fueron suficientes

El humorista Jhovany Ramírez, conocido en el mundo del espectáculo como ‘Jhovanoty’ lleva varios años siendo conocido gracias a su participación en Sábados felices, en donde empezó como cuenta chistes y logró llegar a ser parte del equipo de humoristas que ya son fijos haciendo rutinas o puestas en escena en el programa. Además de esto, ha logrado incursionar en radio gracias a su humor y capacidad para imitar diferentes personajes públicos.

El comediante tiene entre sus personajes destacados a la alcaldesa Claudia López y al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con estas imitaciones ha logrado ganar gran popularidad y uno que otro problema. Recientemente, a ‘Jhovanoty’ se le ocurrió hacer una puesta en escena a la que llamó ‘Petro escucha’, en la que de forma jocosa habla del acontecer nacional, pero no a todos les gusto su idea, incluso su video fue reportado en redes sociales.

“Me lo hicieron bajar. Qué pereza, qué pereza que la gente se llene de tantos apasionamientos. Ojo, porque tanto apasionamiento nubla el carácter, nubla la inteligencia”, escribió en su momento, incluso dijo que iba a subir la grabación de nuevo y esperaba que en esta ocasión no lo reportaran.

De unos días para acá el humorista se le ha visto en Día a DÍa como uno de los presentadores ocasionales, allí también imita a personajes e interactúa con los invitados aportando humor al programa y uno que otro comentario en doble sentido que los hace reír. Esto además de sus participaciones en radio en la emisora Tropicana, en donde se ha convertido en una de las fichas claves del show, entrevistando e imitando incluso a la misma Claudia López y Gustavo Petro.

Pues a ‘Jhovanoty’ no le basta con estar trabajando en radio, en televisión y haciendo stand up comedy, ahora también ha incursionado como ‘podcaster’, con el programa ‘Face to face’, haciendo entrevistas a diferentes personajes, en este espacio tiene más libertad, ya que no debe seguir lo que le digan en los medios y eso se ha demostrado por los comentarios que hace cuando habla con los entrevistados.