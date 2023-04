Esta es la pareja que se conoció en ‘El Desafío’ y ahora tienen tres hijos

‘El Desafío’ lleva más de 25 años en grabaciones y la verdad es que, a pesar de tanto tiempo, sigue siendo uno de los programas más exitosos y vistos por las noches en la televisión colombiana. Aparte de generar emoción por las pruebas físicas, la convivencia entre ellos también, sobre todo cuando nace el amor. Esta pareja, que se conoció en dicho momento, es la prueba viviente de que se puede generar un amor bonito y duradero fuera de las cámaras.

Muchos llegan con la mentalidad de llevarse el premio, competir y ganar, sin embargo, el estar al lado de tantas personas y conviviendo en un mismo sitio durante tanto tiempo, puede generar todo tipo de relaciones, tanto de amistad, como amorosas.

Historia de amor entre Rochi Stevenson y Alfredo Varela

No es la primera vez que un participante se enamora de la presentadora, pues cursaba el 2006, cuando Rochi Stevenson era la presentadora del programa nacional. Uno de los participantes era Alfredo Varela, quien se llevó el primer puesto en dicha temporada.

A pesar de que al frente de las cámaras se manejaba muy bien dicha relación para que no se interpusiera entre la producción y la legalidad, en el 2008 terminaron casándose y ahora llevan más de 20 años juntos y tienen tres hijos.

No solamente supieran aprovechar la fortuna con la que salió el exconcurasante, sino que gracias al trabajo y la popularidad de ella como presentadora, ahora se posicionan como una de las parejas más estables y queridas de la televisión nacional y la farándula.

No es la primera vez que ocurre, pues no se puede olvidar que Melisa Ramírez y Mateo Carvajal tuvieron un bebé de la misma manera, pues se enamoraron y quisieron conformar una familia. A pesar de que no funcionó, llevan una gran relación como padres.