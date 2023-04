¿Cosas por perdonar?: presentadoras de ‘Día a Día’ lloraron al recordar a su padres

‘Día a Día’ tiene cada programa varios invitados que muchas veces terminaron revelando detalles de su pasado que conmueven a todos los televidentes y parece que Carolina Cruz y Catalina Gómez no pudieron resistirse a llorar al escuchar una triste historia de una de sus invitadas.

Catalina Gómez y Carolina Cruz siempre han sido unas mujeres muy sensibles frente a muchas cosas y por supuesto, algunas historias de vida tocan tanto que es imposible, no terminaron llorando. Fue el caso del 10 de abril, cuando en el programa estuvo de invitada Margoth Salazar, exparticipante de ‘El Desaío The Box’.

Margoth estaba hablando del desapego familiar y terminó enviándole un mensaje a su padre que hizo que las presentadoras terminaran llorando ‘a moco tendido’:

“Quiero que lo que pasó se vaya y soltarlo. El tiempo se está yendo y quiero construir una amistad, no quiero perder un segundo con él, no quiero alejarme de él, que vea a esa niña en toda una mujer. El día de mañana no quiero decir que no estuve con mi papá cuando lo necesitó. Me parte el alma alejarme de él, quiero decirle que estoy agradecida, que solo tengo amor y nada de rencor”, aseguró Margoth.

Y es que el momento fue muy duro, sobre todo porque confesó que la relación se quebró desde hace mucho tiempo, sobre todo porque él es una persona muy machista.

Ante esto, Carolina Cruz y Catalina Gómez empezaron a llorar y a pesar de que trataron de disimular, se notó que las palabras de la exparticipante de ‘El Desafío The Box’ les conmovió tremendamente y usuarios se preguntaron incluso si estaban llorando por la historia de Margoth o al recordar algo de su infancia o sus padres.