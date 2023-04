“Por un momento pensé que me iba a morir”: Mai de Gamma salió lesionada en ‘Desafío The Box’

Mai de Gamma y su caída en Desafío The Box Foto: Captura de YouTube

Luego de horas llenas de mucha expectativa la presentadora del ‘Desafío The Box’ Andrea Serna dio a conocer la noticia que los desafiantes no querían, y no es otra que la salida de competencia de Felino por Omega y el retiro obligatorio de Margoth por una fuerte lesión.

Ambos participantes tuvieron que dejar todo a medias en el box rojo en el capítulo anterior por lo que regresaron a la competencia los recientes eliminados en la sentencia a muerte.

“A causa de la lesión no puedo volver a la competencia, quería salir dándola toda, pues si me sacaran sea en competencia y no en esta situación” — Felino

Acto Escudero y Aleja retomaron su puesto, él reingresó a Omega y ella a formar parte del equipo Gamma en sustitución de Margoth.

“Hoy me tengo que despedir del mejor equipo, realmente no puedo regresar a competencia, mi rodilla quedó bastante afectada y viene un reposo largo” — Margoth

Con las noticias inició una nueva prueba en el box amarillo, y los participantes ­—dos hombres y dos mujeres— la debieron enfrentar atados por cadenas para un bienestar. En Gamma existía el miedo pues Caro está lesionada también desde su estadía en playa baja por lo que le costaría arrastrarse en la competencia.

Pero a medida que transcurría la competencia, y en el que Gamma le llevaba la delantera a Alpha y Beta, los cuatro representantes naranjas, al atravesar en paredón de cuatro metros, cayeron juntos dejando pasmada a Mai en medio del fango.

“Por un momento pensé que me iba a morir allá. Fue muy duro. Me desesperé horrible” — Mai

La caída fue tan fuerte que Mai quedó absolutamente mareada y aseveró que ni las manos sentía. La participante tuvo que ser atendida de emergencia por el equipo de paramédicos, por lo que los Gamma no pudieron continuar el trayecto que ya lo estaban completando de regreso.

En el camino Beta también sufrió una poderosa caída en el paredón, pues Gema cayó de cabeza en un intento por bajar para atravesar a la malla de arrastre, mientras que Kaboom dejó ver las lesiones en su cabeza que terminaron en varios raspones.