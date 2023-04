Shakira pasaría de tener de vecina a su suegra a compartir con estos famosos del espectáculo

Shakira no deja de ser noticia en el mundo del espectáculo. Después de la novela sucedida con su ex Gerard Piqué, desde que se empezaron a escuchar los rumores de separación la colombiana no ha dejado de ser tendencia en internet, algo que ha ido en crecimiento tras la confirmación de la separación, la posible infidelidad del español, la revelación de Clara Chía como la nueva novia del exfutbolista, la custodia de los niños, por su puesto las canciones con las puyas, hasta llegar a su mudanza lejos de España.

Aunque la idea de irse de Barcelona es tener mayor privacidad, alejarse de su expareja y su familia, la colombiana sigue siendo tema público aunque sea a distancia. Algunos comentarios se han escuchado de lado y lado, ya sea por entrevistas en las que ha estado Piqué o las redes que se han convertido un espacio de desahogo para la barranquillera.

Un tema que ha sido de recurrente investigación en los últimos días es la mudanza de la Colombia desde Barcelona en donde vivió por más de una década a Miami, en donde tiene una mansión desde hace varios años, que incluso puso a la venta en su momento, pero ahora se convertirá en su refugio para empezar una nueva vida en la que busca más calma. Vale recordar que anteriormente tenía como vecinos a sus exsuegros, con los que no se lleva muy bien actualmente por varias razones.

Cambio de vida, cambio de vecinos

Aunque la colombiana no se ha instalado en su nueva casa, ya se empieza a conocer más información de su nuevo hogar, en este caso de sus vecinos, que serán bastante diferentes a sus exsuegros. Algunos de los famosos que están cerca de la colombiana son: el cantante Ricky Martin, la ex top model Cindy Crawford, el actor Matt Damon, la cantante Jennifer López, son algunos de los que viven en la exclusiva zona en donde está ubicada la vivienda.