Se liberó de su propia sangre: padre dejará de pagar la pensión a su hija de 29 años

Parece increíble pero un hombre en España fue llevado a la Corte porque no quería seguir pagando la pensión a su hija de 29 años, quien argumentaba que estaba traumada por el divorcio de sus padres cuando aun era una niña.

El padre se divorció de la madre hace 18 años y se enfrentó por segunda vez a las autoridades al negarse a pagar la pensión a una hija que no quiere ni trabajar ni estudiar.

El caso estaba en manos de las autoridades provinciales de Salamanca, a quienes el padre solicitó que lo liberaran de la responsabilidad de mantener a su hija que ni lo quiere.

A la segunda la vencida

La primera vez ocurrió en 2018, cuando su hija tenía 24 años y fue rechazado, pero ahora, con una hija casi treintañera, el juzgado por fin le dio libertad al señor de decirle: “A chambear, princesa”.

Resulta que la mujer es de esas que llaman “ninis”, gente joven que se encuentra en un momento de no productividad, pues no se están preparando para mejorar sus habilidades y sus actividades no producen nada que les permita autoabastecerse.

La mujer se convirtió en una nini modelo, pues dependía totalmente de su padre que le pasaba una mesada de 125 dólares.

Lo cierto es que las autoridades en 2018 le impidieron al hombre, quien es escayolista, zafarse de la responsabilidad.

Pero en 2023 volvió a presentar su caso a la Corte, quien lo recibió con mejores ojos.

Lo que alegaba el padre es que su hija no solo se negaba a trabajar o a buscar ocupación, a pesar de tener un título como técnica de farmacia y parafarmacia, sino que también tenía un largo historial de malos tratos y majaderías hacia su padre, con quien llevaba una mala y lejana relación.

La excusa, le afectó el divorcio

En esta oportunidad la Corte lo liberó de la responsabilidad, llegando a la conclusión de que la chica es dependiente de su padre debido a su falta de diligencia e interés por conseguir un empleo.

La mujer insistía que sufre de un trastorno adaptativo mixto que le fue provocado por el divorcio de sus padres. La afección genera ansiedad, culpa, miedo a estar sola y pensamientos obsesivos.

Aun cuando esta condición está avalada por un informe médico, la mujer tendrá que buscar trabajo porque ya su padre no tiene la obligación de mantenerla.