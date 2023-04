¿Qué fue de Omar Borkan, el llamado “hombre más guapo del mundo”? Así es su nueva vida

Años atrás, surgió una nueva celebridad del Internet, Omar Borkan, quien fue conocido como “hombre más guapo del mundo”. Su historia se hizo viral luego de ser expulsado de Arabia Saudita por ser muy guapo y bello, además, sus bailes eran considerados como algo malo para su país.

La vida actual del “hombre más guapo del mundo”

El hombre se volvió toda una celebridad cuando sus fotos se hicieron viral. Según informa Debate, llegó a trabajar en pasarelas, posando para diversas revistas y marcas.

Actualmente, vive afuera de su país, y trabaja en sus redes sociales, mayormente en Instagram, donde con regularidad publica fotos de sus viajes, y su vida diaria con sus millones de seguidores.

Omar tiene 33 años, estuvo casado con Yasmin Oweidah, una diseñadora e hija de un multimillonario, de su relación nació su primer hijo, Theyab. Sin embargo, ahora es un soltero después de divorciarse en 2018.

Vive actualmente en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde se desempeña como modelo para diferentes marcas reconocidas.

Omar Borkan está retirado de las redes sociales

A través de su Instagram, el modelo publicó un mensaje a sus seguidores para comentarles sobre su regreso al mundo del Internet, Omar ha estado ausente para encontrar paz y tranquilidad, según cuenta.

“Creo que todos los que me conocen o me han estado siguiendo saben que he estado ausente, dentro y fuera con mi presencia en las redes sociales. He estado conectando con mi yo interior tratando de hacer la paz y sabiendo realmente quién soy y lo que quiero hacer, viajar y visitar amigos de la infancia, han sido 2 años increíbles que tengo lo que quiero y creo que será tan inspirador para Comparte tantas buenas historias con vosotros chicos y lo haré pronto. Mantente bendecido y saludable”, afirmó Omar.

La publicación generó miles de comentarios, y el modeló recibió apoyo de sus fanáticos.

“Gracias por ser tan honesto y reflexivo. Tomarse un tiempo de tu ocupada agenda para reagruparse con viejos amigos dice mucho acerca de lo maravillosa persona que eres”, comentó uno.